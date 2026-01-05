Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Dráma na urgente v Bratislave: Pacient a jeho príbuzní napadli lekárku a sestru! Zasahovala SBS aj polícia

V Nemocnici Ružinov napadol pacient a jeho príbuzní lekárku a sestru.
V Nemocnici Ružinov napadol pacient a jeho príbuzní lekárku a sestru. (Zdroj: TASR/Štefan Puškáš, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme. Informovala o tom hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská. Útok sa podľa jej slov podarilo zvrátiť vďaka rýchlemu zásahu súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a polície, zdravotníci neutrpeli fyzické zranenia. Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania.

Kliská objasnila, že incident sa odohral ráno na urgentnom príjme, kam pacienta doviezla záchranná zdravotná služba. „Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a jeho to bolí. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá tiež kričala na lekárku a sestričku. Pacient sa začal vyhrážať, ako ošetrujúcu lekárku a sestričku pozabíja, ako si ich vonku počkajú,“ opísala hovorkyňa.

Zásah SBS a polície

Dodala, že lekárka ihneď privolala SBS. „Medzitým do ošetrovne vtrhli ďalší príbuzní pacienta, ktorí na náš personál kričali a vyhrážali sa. Pacient lekárku zahnal do kúta, kde sa jej opakovane vyhrážal zabitím, potom sestru chytil za krk. Aj vďaka rýchlemu zásahu SBS a 15 členom Policajného zboru - pohotovostnej motorizovanej jednotky sa podarilo útok zvrátiť a napadnutým osobám nebolo fyzicky ublížené,“ uviedla.

Priblížila, že pacienta následne odviezla polícia. „Aktuálne je obvinený z trestného činu nebezpečného vyhrážania, kde subjektom vyhrážania bola chránená osoba - zdravotnícky pracovník,“ ozrejmila Kliská.

Agresia voči personálu narastá

Vyhrážanie sa personálu smrťou sa podľa riaditeľa UNB Alexandra Mayera stáva v poslednom období bežnou realitou. „Personál si denne vypočuje nadávky, vyhrážky, pľuvance a aj fyzické útoky, a to iba preto, lebo chce pomôcť pacientom. Pacientom, ktorí prichádzajú agresívni, pod vplyvom alkoholu, drog, prípadne s ďalšími členmi rodiny, ktorí sa našim lekárom, sestrám a ošetrovateľom vyhrážajú aj zabitím, ako to bolo pri tomto poslednom incidente. V takomto prostredí sa dlhodobo nedá pracovať, je to veľmi stresujúce a únavné,“ poznamenal s tým, že využije všetky dostupné možnosti, aby zabránil opakovaniu takýchto incidentov.

Lekárka aj sestrička sú podľa jeho slov otrasené. „Aj keď sú na agresívnych pacientov zvyknuté, tento incident, keď mali strach o vlastný život, sa im vryje do pamäti už navždy. Nezabúdajme na to, že aj zdravotníci majú svoje rodiny a blízkych, ktorí chcú, aby sa po každej službe vrátili domov živí a zdraví,“ povedal Mayer. Kliská špecifikovala, že za posledný rok riešila SBS v UNB 350 incidentov, z toho 212 fyzických útokov na personál.

Viac o téme: LekárkaPacientAgresiaUNBRužinovSestraNapadnutie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Hasiči zasahovali pri požiari
Hasiči zasahovali pri požiari opustenej budovy v areáli Fakultnej nemocnice Trnava
Domáce
Minister zdravotníctva SR Kamil
Optimalizácia bratislavskej siete nemocníc: Šaško predstaví plán po audite
Domáce
Andrea Čunderlíková ako Ina
Pamätáte si Inu z Nemocnice na okraji mesta? TAKTO dnes vyzerá a... Priznala STRACH z kamery!
Domáci prominenti
FOTO Šok na urgente v
Šok na urgente v Ružinove: Autistického chlapca mali udierať do hlavy! Je to LOŽ, reaguje nemocnica
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vladimír Cifranič a Patrik Šimko k zimnej príprave futbalistov FC Tatran Prešov
Vladimír Cifranič a Patrik Šimko k zimnej príprave futbalistov FC Tatran Prešov
Šport
Peter Černák a Ján Krivák o zimnej príprave futbalistov FC Košice
Peter Černák a Ján Krivák o zimnej príprave futbalistov FC Košice
Futbal
Polícia odhalila vodiča, ktorý šoféroval napriek zákazu a pod vplyvom drog
Polícia odhalila vodiča, ktorý šoféroval napriek zákazu a pod vplyvom drog
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia zastavila 48-ročného vodiča
Nebezpečná jazda: Polícia zastavila 48-ročného vodiča pod vplyvom drog, v aute viezol aj dieťa
Domáce
Ilustračné foto
Opití vodiči v Trnavskom kraji: Polícia riešila nebezpečné prípady na cestách
Domáce
V Nemocnici Ružinov napadol
Dráma na urgente v Bratislave: Pacient a jeho príbuzní napadli lekárku a sestru! Zasahovala SBS aj polícia
Domáce
Revúca získala vyše 1,2 milióna eur: Pribudnú moderné uzamykateľné stojiská na odpad aj čipový zber
Revúca získala vyše 1,2 milióna eur: Pribudnú moderné uzamykateľné stojiská na odpad aj čipový zber
Banská Bystrica

Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Nemecký kancelár o Severnom mori: Vyzval na silnejšie energetické partnerstvo
Zahraničné
Do pátrania po zmiznutom
Do pátrania po zmiznutom lietadle MH370 boli nasadené aj podvodné drony
dromedar.sk
Ilustračné foto
Turisti uviazli na ostrove Sokotra: Lety zastavili zrážky v Jemene
Zahraničné
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Orbán o Benešových dekrétoch: Budem hovoriť so slovenským premiérom
Zahraničné

Prominenti

POHREB otca klaviristu Richarda
POHREB otca klaviristu Richarda Rikkona: Na odpočinok ho vyprevádzala Sklovská aj Slováček!
Domáci prominenti
Pavel Trávníček v zábavno
Zdravotný stav princa (75) z Popelky sa náhle zhoršil: Akútny prevoz do nemocnice... OPERÁCIA!
Zahraniční prominenti
10. výročie známej značky
FOTO Toto, že je mama Evelyn? Neexistuje, to musí byť jej staršia sestra!
Domáci prominenti
Veľká GALÉRIA vnútri! TOP MOMENTY z Critics´
TOP MOMENTY z Critics´ Choice Awards: Pocta zavraždenej dvojici, paródia na Kylie a... Milujem ťa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Rodina v Turecku chodí
Označili ich za ANOMÁLIU ľudského druhu: Rodina v Turecku chodí iba po štyroch! Vedec im dal chodítko a... to je ZÁZRAK
Zaujímavosti
FOTO Baby Canyon vážil takmer
Vážil viac ako bowlingová guľa! Malý chlapec šokoval aj mamu: Z nemocnice hlásia, jedno z najťažších bábätiek na svete
Zaujímavosti
Najbizarnejšie hodnotenia slávnych atrakcií:
Najbizarnejšie hodnotenia slávnych atrakcií: Nič podivnejšie ste o nich nečítali!
dromedar.sk
Nechať riad v dreze
Už NIKDY nenechávajte riad v dreze: Vaša kuchyňa môže skrývať viac baktérií než TOALETA! Hrozia vážne choroby
Zaujímavosti

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)

Varenie a recepty

Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov

Šport

Charakter trate sa zmenil: Svitko zvládol kamenisté pasáže na slušnom mieste
Charakter trate sa zmenil: Svitko zvládol kamenisté pasáže na slušnom mieste
Rely Dakar
VIDEO Spartak Trnava oznámil meno nového trénera! Dôležitým faktorom bol aj Škrtel
VIDEO Spartak Trnava oznámil meno nového trénera! Dôležitým faktorom bol aj Škrtel
Niké liga
VIDEO Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
VIDEO Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
MS v hokeji do 20 rokov
Horúca aktualita z Premier League: Rúben Amorim skončil v Manchestri United!
Horúca aktualita z Premier League: Rúben Amorim skončil v Manchestri United!
Premier League

Auto-moto

TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
O práci s humorom
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
Hľadám prácu
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Rady, tipy a triky
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Motivácia a produktivita

Technológie

Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Filmy a seriály
Dožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy sveta
Dožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy sveta
Veda a výskum
Máš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedie
Máš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedie
Aplikácie a hry
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
Android

Bývanie

Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento týždeň má silnú karmickú stopu: Trom znameniam otvorí vesmír konečne dvere k novým láskam
Partnerské vzťahy
Tento týždeň má silnú karmickú stopu: Trom znameniam otvorí vesmír konečne dvere k novým láskam
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Nemocnici Ružinov napadol
Domáce
Dráma na urgente v Bratislave: Pacient a jeho príbuzní napadli lekárku a sestru! Zasahovala SBS aj polícia
Venezuelská opozičná líderka a
Zahraničné
Trump trucuje: Nenasadil venezuelskú opozičnú líderku na čelo krajiny! Získala nobelovku namiesto neho
Nezabudnite, že nastala veľká
Domáce
Nezabudnite, že nastala veľká ZMENA: Už žiadne náhaňanie sa! Obchody môžu byť počas Troch kráľov otvorené
Ilustračné foto
Zahraničné
Vo veku 101 rokov zomrel účastník SNP a vojnový veterán Miloslav Masopust

Ďalšie zo Zoznamu