FOTO Toto, že je mama Evelyn? Neexistuje, to musí byť jej staršia sestra!

BRATISLAVA - Známa slovenská komička Eva Kramerová potešila fanúšikov pohľadom do svojho súkromia. Spoločná fotografia s mamou hovorí za všetko. Veď vyzerajú ako sestry!
Eva Kramerová sa so svojimi fanúšikmi podelila o výnimočný moment zo súkromia. Nechala ich nahliadnuť do rodinného prostredia. Známa slovenská komička zverejnila na sociálnych sieťach spoločnú fotografiu so svojou mamou. Na zábere pôsobia obe veľmi prirodzene a upravene.
Pozornosť sledovateľov však neupútala len samotná fotografia, ale najmä mladistvý vzhľad Evelyninej mamy. Mnohí by sa zhodli, že na svoj vek rozhodne nevyzerá a skôr by si mysleli, že ide o Evinu staršiu sestru než o mamu. Nikomu zároveň neunikla ani nápadná podobnosť medzi mamou a dcérou. Podobajú sa na seba doslova ako vajce vajcu, či už ide o črty tváre, úsmev alebo celkový výraz.
Eva sa však v minulosti viackrát vyjadrila, že sama seba vníma skôr ako podobnú otcovi, po ktorom si prevzala neskôr vo svojom živote aj priezvisko Kramerová. Zaujímavosťou je, že do svojich osemnástich rokov používala Eva pôvodné dievčenské priezvisko Gloneková. K zmene priezviska došlo až po tom, ako sa jej rodičia zosobášili.
