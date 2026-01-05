Zdravotný stav princa (75) z Popelky sa náhle zhoršil: Akútny prevoz do nemocnice... OPERÁCIA!

PRAHA - Princ z legendárnej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, Pavel Trávníček (75), mal mimoriadne trpký koniec predchádzajúceho a začiatok nového roka. Už pred Vianocami ho totiž potrápili zdravotné problémy a hoci sa počas sviatkov zdalo, že je všetko opäť v poriadku, na Nový rok udreli problémy v plnej sile. Museli ho okamžite previezť do nemocnice... Čaká ho operácia!
Pavla Trávníčka zradilo zdravie už pred Vianocami - mal zápal priedušiek, ktorý poctivo liečil v posteli. Počas sviatkov sa jeho stav zdanlivo zlepšil. „Už je to lepšie, robím rybiu polievku a márne hľadám v programe Tretieho princa,“ priznal vtedy pre Aha!, keď mu na Štedrý deň zavolali. No dlho sa s pevného zdravia netešil...
S príchodom nového roka sa náhle zhoršil aj jeho stav. Rovno v prvý deň roka tak musel byť náhle prevezený do Nemocnice Na Homolce, kde sa ho ujal tím profesora Petra Neužila, ktorý mu v lete voperoval kvôli silnej arytmii kardiostimulátor. „To bude dobré, nebojte,“ odpísal spomínanému webu na priamu otázku, prečo leží na koronárnej jednotke.
Ide pritom o oddelenie zamerané na ťažké akútne srdcové stavy, ako sú infarkt či poruchy srdcového rytmu, ktoré si vyžadujú intenzívne sledovanie, monitorovanie a špecializovanú starostlivosť 24 hodín denne. Fanúšikov herec ešte poprosil, aby mu držali palce.