Trump trucuje: Nenasadil venezuelskú opozičnú líderku na čelo krajiny! Získala nobelovku namiesto neho

WASHINGTON - Po páde Nicolása Madura sa v zákulisí rozhodovalo o tom, kto povedie Venezuelu ďalej. Podľa informácií z okolia Bieleho domu však zohrala prekvapivú úlohu aj Nobelova cena za mier – a osobné ambície Donalda Trumpa.
Americký prezident Donald Trump odmietol podporiť venezuelskú opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú ako dočasnú hlavu štátu po zadržaní Nicolása Madura. Dôvodom malo byť jej rozhodnutie prijať Nobelovu cenu za mier, ktorú získala minulý rok. Uvádza to denník The Washington Post s odvolaním sa na zdroje blízke Bielemu domu.
Podľa dvoch ľudí oboznámených s vnútornými diskusiami administratívy Machadovej následné verejné vyjadrenia uznania smerom k Trumpovi situáciu nezachránili. Prezident Spojených štátov má podľa nich dlhodobo pocit, že Nobelovu cenu si zaslúži on sám, a jej udelenie venezuelskej političke vnímal ako osobnú urážku.
„Keby cenu odmietla a povedala: ‚Nemôžem ju prijať, lebo patrí Donaldovi Trumpovi‘, dnes by sedela v prezidentskom paláci v Caracase,“ citoval Washington Post jeden zo zdrojov.
Iný človek z prezidentovho okolia to označil ešte tvrdšie. Prijatie Nobelovej ceny bolo podľa neho „najväčším hriechom“, ktorého sa Machadová dopustila.
Washington vsadil na bývalú Madurovu pravú ruku
Namiesto opozičnej líderky sa Washington rozhodol spolupracovať s Delcy Rodríguezovou, viceprezidentkou zosadeného Nicolása Madura. Venezuelský najvyšší súd ju cez víkend poveril dočasným vedením krajiny.
Rodríguezová po nedeľňajšom zasadnutí kabinetu, ktoré sa uskutočnilo už bez Madura, vyzvala Spojené štáty na spoluprácu a na budovanie vzťahov založených na vzájomnom rešpekte. Išlo o jej prvý zmierlivý signál smerom k Washingtonu od momentu, keď americké jednotky zadržali venezuelského prezidenta.
Tvrdé podmienky z Bieleho domu
Trump od novej vlády v Caracase očakáva zásadné systémové zmeny. Podľa amerických médií medzi hlavné požiadavky patrí zastavenie drogových tokov, obmedzenie vplyvu zločineckých gangov a zásadná reforma ropného sektora tak, aby fungoval „v prospech ľudu“.
V noci na dnešok prezident USA novinárom povedal, že žiada od Rodríguezovej plný prístup Spojených štátov k zanedbanej venezuelskej ropnej infraštruktúre. Zároveň zopakoval aj varovanie, ktoré v posledných dňoch zaznieva čoraz častejšie.
„Ak sa nebudú správať slušne, udrieme druhýkrát,“ vyhlásil Trump.