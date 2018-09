Raper Ego ukázal veľké srdce, klobúk dole!

Známy slovenský spevák Ego ukázal dobré srdce a ani na chvíľu nezaváhal, keď mu prišla z neziskovej organizácie ŽELAJ SI žiadosť o stretnutie s chorým chlapcom. Nielenže ho zavolal na svoj koncert, pofotil sa s ním ale mu umožnil aj vstup na pódium! Pre Tomáša to bol neskutočný zážitok..

Tomáš Tóth z Kopčian bol zdravý chlapec... až do osudného dňa, kedy autohavária zničila život. Prežil, ale jeho mozog ostal už navždy poškodený. Dnes navštevuje špeciálnu školu v Senici. V ostatnom však pôsobí ako jeho rovesníci.

Aj Tomáš má svoje obľúbené pesničky, svoje idoly. Jedným z nich je raper EGO. Tomáš už dávno sníval o tom, že sa s ním stretne.

Zdroj: Želaj si, o.z.

"Keďže práve tento typ - sna stretnutie s celebritou - býva najťažšie vybaviteľný, s malou dušičkou sme sa ozvali manažérovi Ega. Aké bolo naše prekvapenie, keď so splnením sna bez problémov súhlasil, vybavil pre Tomáša a jeho rodinu lístky na koncert, ktorý mal byť blízko k jeho bydlisku," hovorí predsedníčka ŽELAJ SI Soňa Rebrová.

4. augusta bol nastal pre Tomáša veľký deň, ale on o tom ešte nevedel. "Môj syn nevie, že dnes pôjde na koncert Ega. Bude to pre neho veľké prekvapenie! Už sa na stretnutie veľmi teším, bude z toho unesený, tak často o tom sníva! Bude to jeho vysnený deň, na ktorý tak dlho čakal!" povedala jeho mama, pani Hovanecyzová.

Tomáš sa so svojim idolom skutočne stretol. A nielenže ho vyobjímal, vyfotil sa s ním, on dokonca mohol počas koncertu byť na kraji pódia a Ega si vyfotiť a zúčastniť sa jeho vystúpenia! Bol to skutočne Tomáškov veľký splnený sen!

Hoci Tomáško to nevedel slovami vyjadriť tak ako maminka, jeho radosť a jej slová hovoria za všetko: "Stretnutie sa veľmi vydarilo, Tomáš bol taký šťastný, očká mu žiarili šťastím. Bol to úžasný večer, na ktorý nikdy nikdy nezabudne! ."

Nezabudla popriať, aby sa aj ostatným chorým deťom splnili sny tak ako Tomáškovi. V to dúfame, a veríme, že sa nám v našej činnosti bude dariť pokračovať. A zo srdca ďakujeme Egovi a jeho manažérovi, že dopriali Tomášovi tento úžasný zážitok! Ste skvelí!

