Rezort obrany kúpil motorový koľajový vozík s príslušenstvom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRTISLAVA - Ministerstvo obrany kúpilo od firmy Compel rail motorový koľajový vozík. Okrem neho je súčasťou dodávky i príslušenstvo ako snežný pluh či kosačka. Rezort kúpil aj dva prípojné vozíky. Za celý nákup zaplatí takmer 1,1 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri.
archívne video
Kaliňák na tlačovej konferencii predstavil plány rezortu do roku 2026 (Zdroj: Facebook/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
„Predávajúci je povinný dodať tovar v celkovom množstve do miesta dodania, vykonať jeho inštaláciu a zaškolenie obsluhy v termíne do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy,“ uvádza sa v zmluve. Účinnosť zmluva nadobudla 31. decembra minulého roka. Techniku si rezort prevezme v trenčianskom muničnom sklade.