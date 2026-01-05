Personálne zmeny na Ukrajine: Riaditeľ SBU Vasyľ Maľuk odstupuje z funkcie

KYJEV – Riaditeľ Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyľ Maľuk odstupuje zo svojho postu. Oznámil to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rámci širších personálnych zmien v bezpečnostnom a obrannom aparáte krajiny. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Maľuk potvrdil rezignáciu, v SBU zostane
Zelenskyj na sociálnych sieťach uviedol, že s doterajším šéfom tajnej služby hovoril o možných kandidátoch na jeho nástupcu. Maľuk na platforme Telegram potvrdil rezignáciu, ale v SBU zostane, aby mohol realizovať „asymetrické špeciálne operácie svetovej úrovne“.
Ukrajina potrebuje viac asymetrických operácií proti Rusku a solídnejšie výsledky pri eliminácii nepriateľa, doplnil Zelenskyj, ale neuviedol viac podrobností. Maľuk je podľa neho v tejto oblasti najsilnejší a bude sa tomu venovať aj naďalej.
Maľuk prevzal vedenie SBU v roku 2023 a počas jeho pôsobenia ukrajinská spravodajská služba uskutočnila úspešné útoky na Krymský most a operáciu Pavučina na základne ruských strategických bombardérov.
Ďalšie zmeny vo vedení
Zelenskyj v posledných dňoch oznámil vymenovanie doterajšieho šéfa vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova za vedúceho prezidentskej kancelárie. Nahradí Andrija Jermaka, ktorý odstúpil po korupčnom škandále. Avizoval tiež výmenu na poste ministra obrany, ktorý by od expremiéra Denysa Šmyhaľa mal prevziať prvý vicepremiér a minister energetiky Mychajlo Fedorov. Šmyhaľ by mal viesť ministerstvo energetiky. Nominácie musí potvrdiť parlament.