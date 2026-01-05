TOP MOMENTY z Critics´ Choice Awards: Pocta zavraždenej dvojici, paródia na Kylie a... Milujem ťa!

LOS ANGELES - V nedeľu večer sa v Barker Hangar na letisku v Santa Monice konal 31. ročník Critics´ Choice Awards. Udalosť si nenechalo ujsť mnoho hviezdnych mien a večer bol plný nezabudnuteľných momentov. Prišlo na poctu zavraždenému režisérovi a jeho manželke, herec Paul W. Downs (43) a jeho partnerka sparodovali Kylie Jenner (28) a Timothéeho Chalameta (30). No a ten najmladšej "Kardashianke" verejne vyznal lásku!
Hneď prvú nedeľu nového roka sa v Barker Hangar na letisku v Santa Monice odovzdávali ceny Critics´ Choice Awards. Ide o ocenenia kritikov pre najlepšiiu filmovú tvorbu a televízne programy. Podujatie prilákalo do spoločnosti veľké množstvo známych osobností a večer bol bohatý na momenty, ktoré si prítomní budú ešte dlho pamätať.
Jedným z takých bola osobitná pocta režisérovi Robovi Reinerovi a jeho manželke Michele, ktorých 14. decembra zavraždil ich vlastný syn Nich Reiner. Moderátorka večera Chelsea Handler Roba opísala ako "najmilšieho chlapa v Hollywoode". „Každý, kto niekedy strávil čas s Robom Reinerom, vie, že v okamžihu, keď ste sa s ním stretli, pôsobil ako starý priateľ,“ uviedla moderátorka s tým, že bol vtipný a zaujímal sa.
„Rob a Michele boli neúnavní vo svojom úsilí o mnohé dôležité veci, ktoré všetky vychádzali z jednej základnej myšlienky: slušnosti,“ dodala a pokračovala: „Že by sme sa mali navzájom o seba starať - a myslím, že sa všetci zhodneme, že toho dnes naozaj potrebujeme viac. Takže využime tento večer ako pripomienku tejto slušnosti a ako pripomienku všetkého, za čím Rob a Michele stáli.“
O nezabudnuteľné chvíle sa postaral aj americký herec a režisér Paul W. Downs s partnerkou Megan Stalter. Na udeľovanie cien totiž dorazili zladení v oranžovej farbe. A oblečené mali presne to isté, čo na premiére filmu "Marty Supreme" Timothée Chalamet a Kylie Jenner. Bol teda jasný zámer o paródiu práve tejto známej dvojice. Pozrite, ako im to pristalo!
No a bez povšimnutia nezostali ani spomínaní Timothée Chalamet a najmladšia "Kardashianka". Herec si odniesol cenu za film Marty Supreme, kritici usúdili, že bol najlepším hercom roka 2026. No a po ďakovaní kolegom, tvorivému tímu a režisérovi, venoval slová aj svojej partnerke Kylie. A odhodlal sa k niečomu, čo doposiaľ neurobil - dal jej verejné vyznanie lásky.
„Ďakujem mojej partnerke za tri roky a za všetko, na čom spolu stojíme. Milujem ťa. Bez teba by som to nezvládol,“ povedal úprimne a Kylie mu z publika odpovedala: „Aj teba milujem.“ Táto chvíľa okamžite obletela internet a stala sa najdojemnejším momentom večera.