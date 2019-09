Nela Pocisková prvýkrát otvorene o pôrode v aute: Prežila chvíle strachu!

Nela Pocisková sa už čoskoro bude objavovať na obrazovkách Markízy, a práve televízii konečne odhalila zákulisie svojho dramatického pôrodu. „Je to veľmi intímna, osobná a dosť scifi záležitosť,“ začala svoje rozprávanie herečka. „Musím povedať, že na jednej strane by som to už nechcela zažiť a je to niečo, čo som neplánovala. Na druhej strane asi nič silnejšie už v živote nezažijem,“ povedala Nela pre portál markiza.sk, ktorú táto situácia zocelila natoľko, že už podľa vlastných slov zvládne všetko.

Nela Pocisková priviedla dcérku Lianku na svet v aute. Zdroj: Instagram

Pri svojom druhom tehotenstve mala celkom jasno v tom, s kým chce pri pôrode spolupracovať. Už od pôrodu Hektora spolupracovala s laktačnou poradkyňou a chcela ju mať aj pri príchode Lianky na svet. Mala dohodnutú aj lekárku, no v deň pôrodu jej Nela napísala, že už sa to začalo a aby k nej prišla.

„Pôrod začal prebiehať. Ona vlastne na základe skúseností, žiadnych vyšetrení ani ničoho podobného, proste len z toho, že sa pozerala na tie kontrakcie a rozoznávala, ktoré sú tie silnejšie, tak mi vravela ešte máme čas, ešte máme čas,“ opisuje speváčka. „Až ja som už mala takú chvíľku, že jej hovorím, podľa mňa poďme už, ja nechcem zažiť tie najhoršie ako keby v aute,“ vyjadrila sa, no tým si to zrejme aj privolala.

Do pôrodnice žena ide väčšinou vtedy, keď sú kontrakcie pravidelné v určitých intervaloch. Brunetka však žiadnu pravidelnosť nebadala, a tak ostávala na vážkach. Úplne sa odovzdala do rúk svojej poradkyne a podľa jej slov aj to bola možno chyba. „Trošku menej som počúvala samú seba a svoje telo a zverila som sa jej absolútne do rúk. A ona mi stále hovorila, že času-času až zrazu prišli 4 kontrakcie, kedy som jednoducho porodila,“ priznala Nela.

Dievčatko sa síce vypýtalo na svet v aute, no starostlivosť napokon vzali do rúk už lekári v Bratislave. Zdroj: Jan Zemiar

Pomedzi tie kontrakcie sa zmobilizovala jej poradkyňa, odviedla ešte stále tehotnú Nelu do auta a vyrazila do pôrodnice. Ďaleko sa však nedostali. „Keď zistila, že je vonku hlava, tak zastavila,“ prezradila Pocisková a zároveň dodáva: „Ja si pamätám len také sekundy, čo sa mi diali v hlave, že ty vole, to fakt ja rodím? Akože v aute? Akože tu a teraz? Ja som videla nejaký FC Štadión Ivanka pri Dunaji, bola som na druhej strane ulice v odstavenom aute.“

Hoci už mala herečka za sebou jeden pôrod, ten bol oproti príchodu na svet dcérky úplne obyčajný. Lianka prišla na svet v aute, kde s Nelou bola len jej poradkyňa. Žiaden lekár, žiadna sestrička. „Odvtedy ďakujem Bohu, lebo mohlo to teda dopadnúť oveľa horšie a tie sekundy strachu, keď sa mi bábätko narodilo, že či je v poriadku, neprajem nikomu zažiť. Ale chvalabohu sme dopadli dobre a stáli pri nás všetci svätí,“ hovorí s vďačnosťou v hlase.