Šokujúce rozhodnutie Pociskovej: Veľkolepý návrat z materskej? Nela účasť ZRUŠILA!

Nela Pocisková sa počas uplynulých pár rokov stiahla do úzadia a venovala sa materským povinnostiam, najskôr pri synčekovi Hektorovi (2) a neskôr dcérke Liane (1). Spev a tanec sú však herečkinou vášňou, a tak netrvalo dlho a Nela ohlásila, že by sa na divadelné dosky rada postavila opäť. A to vo veľkej paráde. Spolu s Nelou sa totiž mal vrátiť aj úspešný muzikál Ôsmy svetadiel. Niektorí priaznivci však asi zostanú sklamaní. Muzikál sa síce začne reprízovať už v septembri, jeho hlavnú hviezdu v ňom ale neuvidia.

Dôvodom je jednoducho Pociskovej vyťaženosť. Okrem toho, že má dve deti, od septembra prikývla aj na veľkú šou, ktorú, ako sa zdá, uprednostnila. „Nesmierne ma to mrzí, ale keď som turné prisľubovala, nevedela som stopercentne predpovedať, ako bude moja maličká dcérka s večerným uspávaním. Do toho istého obdobia sa tvorí aj iný, veľmi časovo náročný projekt, ktorý som tak isto netušila, že sa bude robiť v tom istom čase a mesiaci. Z dôvodu toho, že mám ešte malé bábätko, ktoré nechcem často na večer nechávať doma samé a z dôvodu toho, že aj relácia Tvoja tvár znie povedome je časovo náročný projekt, som sa proste rozhodla, že nedokážem robiť obidva projekty naraz, pretože priorita je stále moja rodina,” ospravedlnila sa Nela všetkým priaznivcom, ktorí s jej účasťou v muzikáli rátali, na svojej fanúšikovskej stránke.

Ako Nela priznala, produkčný tím muzikálu sa jej snažil všemožne vyjsť v ústrety, no napokon sa jej nepodarilo skĺbiť všetky aktivity a herečka si musela vybrať. Hlavnú úlohu Jany tak v muzikáli po novom stvárnia Lenka Fecková a Natália Kóšová. Nelu Pociskovú jej fanúšikovia budú môcť sledovať na televíznych obrazovkách Markízy, kde sa predstaví v ďalšej sérii šou Tvoja tvár znie povedome.