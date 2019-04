Z Nely Pociskovej nevesta tak ľahko nebude: Filip Tůma prezradil, prečo neplánujú svadbu!

BRATISLAVA - Nela Pocisková (28) a Filip Tůma (41) tvoria pár už viac ako šesť rokov. Z ich vzťahu za ten čas vzťahu vzišli dve ratolesti - synček Hektor a dcérka Liana. V čase, keď bola slovenská diva prvý raz tehotná, jej partner pokľakol a dvojica sa zasnúbila. Svadobné zvony však ešte stále nezazneli a vyzerá to tak, že v najbližšom období sa to ani nestane. Čo zaľúbencom bráni povedať si "áno"?

Nedávno sa v médiách objavila správa, kde bola Nela označená ako Filipova manželka. Hviezdu markizáckych Oteckov sme preto kontaktovali, či zo svojej partnerky v tichosti urobil pani Tůmovú, alebo skrátka išlo iba o chybičku. „Nie, svadba nebola. To sa asi stalo iba omylom,“ vysvetlil nám sympatický herec.

Pri tejto príležitosti sme sa teda rovno spýtali, ako to s ich veľkým dňom vyzerá a či v blízkom čase plánujú svoju lásku spečatiť aj oficiálne. Túto otázku dostali obaja už mnohokrát a hoci sa netaja tým, že sa určite plánujú vziať, okolo obradu je stále akosi ticho. Zaujímalo nás teda, či už snúbenci riešia aspoň prvé prípravy.

Nela a Filip nateraz preložili svadobné prípravy na dobu neurčitú. Zdroj: Instagra F.T.

„Svadbu teraz neplánujeme ani sa o nej veľmi nerozprávame. Určite bude, ale je to tak, že máme dve deti, ktoré sú vo veku, kedy sa im treba naplno venovať. Nemáme teda veľa času riešiť svadbu a to, či bude v menu chrenová rolka alebo broskyňa so šľahačkou,“ vysvetlil nám Filip dôvod, prečo nateraz prípravy odložili, čo pochopí minimálne každý jeden rodič, ktorý sa okrem starostlivosti o svojich potomkov musí venovať aj práci.