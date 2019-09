Sexi TWiiNS na žúre: Tehotná Daniela skrývala bruško v čiernom a Veronika... Pomýlila si si topánky?

BRATISLAVA - Veronika (33) a Daniela (33) Nízlové z dua TWiiNS sa v uplynulých dňoch ukázali v spoločnosti. A ako už býva zvykom, boli neprehliadnuteľné. O Dadke sa v týchto dňoch hovorí, že je tehotná, svoje krivky však zahalila do čiernej voľnej tuniky, takže nič nebolo vidieť. Jej sestra zas pútala pozornosť rozdielnymi topánkami.

Uprostred týždňa sa v jednom z luxusných hotelov v centre Bratislavy konala párty pri príležitosti predstavenia nového drinku. Akciu si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí, medzi nimi aj dvojičky z úspešného dua TWiiNS - Veronika a Daniela Nízlové.

Sexi TWiiNSka je tehotná: Futbalistovi Lobotkovi čoskoro porodí dieťa!

O Dadke sa v týchto dňoch prevalila informácia, že je údajne tehotná. Kráska ani jej partner, futbalista Stanislav Lobotka, radostnú novinku nepotvrdili, no doposiaľ ani nevyvrátili. No a špekulácie najnovšie podporuje aj tmavovláskin outfit, ktorý si do spoločnosti zvolila.

Ak by totiž speváčka mala rastúce tehotenské bruško, starostlivo ho zahalila do čiernej a navyše oblasť drieku zakryla voľnou tunikou. Žiadne zaoblené krivky tak nebolo možné vidieť.

Daniela Nízlová je podľa najnovších informácií tehotná. Svoje krivky však starostlivo zahalila do čiernej voľnej tuniky. Zdroj: Jan Zemiar

Jej sestra Veronika si naopak dala na seba rifle s vysokým pásom a k tomu krátky crop top, ktorý odhalil jej bruško starostlivo vypracované v posilňovni. Pozornosť mnohých určite upútali aj jej nohy, ktoré zdobili dve rozdielné topánky - jedna mala oranžovú a druhá čiernu farbu. Nešlo však o omyl, ale o módny zámer.

Veronika Nízlová sa v spoločnosti objavila s odhaleným bruškom. Zdroj: Jan Zemiar