Sexi TWiiNSka je tehotná: Futbalistovi Lobotkovi čoskoro porodí dieťa!

Krásna speváčka podľa našich informácií už finišuje piaty mesiac a svoje prvé dieťatko privedie na svet už v januári. Napriek pokročilému štádiu tehotenstva však rastúce bruško ešte veľmi nevidieť a brunetka i futbalista zatiaľ svorne mlčia.

Zdroj: Facebook D.N.

Zaľúbenci tvoria oficiálne pár ešte len od jari, no poznajú sa už dlhší čas. „Poznáme sa už asi tri roky, stretli sme sa v Trenčíne. Začali sme byť viac v kontakte a prišlo to samé. Ešte je to čerstvé,“ prezradila nám sexi speváčka pred pár mesiacmi. Ich vzťah následne nabral na intenzite a Daniela trávi maximum svojho času v španielskom Vigu, kde Lobotka momentálne pôsobí.