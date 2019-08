Vážna havária hudobníkov z markizáckej šou: So zraneniami skončili v nemocnici!

Rómsky manželský pár z Kokavy nad Rimavicou, Janka a Vlado Sendreiovci, sa do povedomia televíznych divákov dostali pred 13 rokmi, keď im televízia Markíza pripravila vlastnú reality šou. Kamery vtedy hudobníkov sprevádzali na cestách po Slovensku aj Európe.

Ich skupina Kokavakére Lavutára neupadla ani po rokoch do zabudnutia a talentovaní umelci o vystúpenia nemajú núdzu. Cez víkend mali namierené do Nových Zámkov na svadbu. No tam už nedorazili. „Cestou na svadbu do Nových Zámkov havaroval mikrobus hudobnej skupiny Kokavakére Lavutára - Sendreiovci,“ objavila sa na Facebooku informácia aj s fotkou auta prevráteného na bok.

Na Facebooku sa cez víkend objavila informácia o autonehode Sendreiovcov. Zdroj: Facebook D.P.

Hudobníkov museli so zraneniami previezť do nemocnice. „Tlačia sa nám slzy, verte... Koľko telefonátov a príspevkov o našom zdravotnom stave, ako sa máme po ťažkej včerajšej havárii a prianí o skorom zdravení, veľké ďakujeme,“ napísal Vladimír Sendrei k fotke svojej manželky a dcérky.

„Janka má silný otras mozgu, je hospitalizovaná v nemocnici v Leviciach - stav sa zlepšuje a ja mám zlomené rebro - bolí, ale uvedomujeme si, že sme mohli dopadnúť horšie. Priatelia, rodina, ďakujeme, že stojíte pri nás. Preto nás pán Boh (devlóro) ochránil,“ dodal Sendrei. Rodine prajeme skoré uzdravenie!