Známa Slovenka vo finále Miss Universe Canada: Sexi kráska favoritkou na víťazstvo!

TORONTO - Miriam Mattová (27) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2012, keď sa jej podarilo prebojovať do finálovej dvanástky Miss Slovensko. O rok neskôr však bodovala už na poli svetovej krásy - na medzinárodnej súťaži si totiž vybojovala titul Miss Universe Bikini 2013. No a o 6 rokov neskôr hviezdi medzi kráskami opäť. Dostala sa totiž do finále Miss Universe Canada. A patrila medzi favoritky na víťazstvo!

Uchádzať sa o titul kráľovnej krásy môže žena len v krajine, s ktorou je nesporne spätá. O to viac prekvapilo, keď sa na verejnosť dostala informácia, že Slovenka Miriam Mattová súťaží so svojim zovňajškom za veľkou mlákou. Konkrétne v projekte Miss Universe Canada. Ako je to možné?

„Môj tatino bol Kanaďan, čiže vďaka tomu môžem súťažiť aj na Miss Universe v Kanade,“ prezradila pre Topky.sk Miriam Mattová, pre ktorú je táto súťaž krásy už tou poslednou. „Po roku 2013, čo som naposledy vyhrala Miss Universe Bikini, súťažím poslednýkrát ako 27 ročná,“ prezradila kráska, ktorá si z Kanady odniesla čiastkový titul Best runway model.

Mnohí odborníci na ženskú krásu tipovali Miriam Mattovú na celkové víťazstvo. Zdroj: archív M.M. ​

Aj vďaka tomu ju mnohí znalci na ženskú krásu tipovali na celkové víťazstvo. V sobotu sa konalo veľké finále a hoci plavovláska bez pochýb zažiarila, dostala sa len do Top 20 a uspokojiť sa musela len so svojim už získaným titulom. Napriek tomu Miriam dokázala, že platí to, čo sa o Slovenkách už roky hovorí - že patria k najkrajším na svete.