Nová víťazka Miss: Fúúú, veď pred rokom mala o 10 kíl viac!

PRAHA – Nedeľný večer priniesol radosť hneď niekoľkým Češkám a Slovenkám, ktoré získali vytúžené tituly Miss. Kým slovenskou Miss Universe sa stala Laura Longauerová (23), ktorá sa už hrdí korunkou kráľovnej krásy z inej súťaže, Českou Miss sa stala Barbora Hodačová (26). Ešte pred rokom by sa však do súťaže zrejme neprihlásila. Mala totiž desať kíl navyše.

Najstaršia účastníčka spojených súťaží krásy Česká Miss a Miss Universe Slovenská republika si odniesla prestížny titul. Barbora Hodačová z Teplic sa teší z titulu Česká Miss 2019 a jej hlavu zdobí nádherná korunka. Ešte pred rokom by však len ťažko uvažovala o účasti v súťaži a už dupľom nie o víťazstve. Oplatilo sa jej však na sebe zamakať!

V auguste 2015 je na Báre vidieť rozdiel oproti dnešku. Zdroj: Instagram B.H.

Bára mala totiž ešte pred rokom o desať kíl viac. Hoci sa v minulosti venovala modelingu, keď mala 18 rokov, sekla s tým. No opäť si k tejto sfére našla cestu a možno aj to jej pomohlo k zisku korunky. „Pred polrokom som sa k tomu vrátila. Schudla som za posledný rok desať kíl. Práve to ma viedlo aj k tomu, že by som znovu začala robiť modeling,“ vyjadrila sa Barbora pre český Blesk.

I keď nemôžeme povedať, že by brunetka vyzerala pred rokom nejako obzvlášť zle či nebodaj príliš oblo, musíme uznať, že dnes vyzerá skutočne skvele. Titul Miss získala šťastne zadaná študentka práva doslova právom.