Zabudnutá Miss Slovensko po ôsmich rokoch: Takto dnes vyzerá a... čakáme bábätko!

Dva roky po víťazstve blondínka nastúpila na pozíciu redaktorky dennej skladby programu v JOJ-ke, kde podľa našich informácií pracuje dodnes. Spoločenským akciám a svetu šoubiznisu sa však vyhýba, na verejných udalostiach medzi známymi tvárami by ste ju hľadali len ťažko. Miška sa úplne stiahla do úzadia a vyblýskanému svetu modeliek dala zbohom.

Takto vyzerala Michaela Ňurciková počas Miss Slovensko 2011

Nezdá sa však, že by jej to chýbalo. A už vôbec nie teraz. Niekdajšia kráľovná krásy totiž aktuálne prežíva jedno z najkrajších období. Do redakcie nám prišiel tip aj s fotografiami, ktoré dokazujú že Michaela čaká bábätko. Snímky s bruškom aj sympatickým partnerom uverejňuje na Instagrame, profil však má súkromný. Svoj osobný život si teda evidentne naozaj stráži. Na spomínaných záberoch však z krásky doslova srší šťastie a vidno, že si tehotenstvo užíva. Pozrite sa, ako sa zmenila a ako jej to s bruškom pristane!

Michaela Ňurciková má po svojom boku milujúceho partnera a čaká bábätko. Zdroj: Instagram M.N.

Michaela Ňurciková už čoskoro na svet privedie bábätko. Zdroj: Instagram M.N.