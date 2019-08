Mladá herečka odhalila svoj kariérny sen: Divadlo jej zatiaľ robí iba naprieky

"Je mi to blízke, lebo sa sama cítim taká jemná a éterická... Bola by som rada, keby sa mi raz naskytla príležitosť a mohla by som niečo také stvárniť," povedala v rozhovore.

Zo známych filmových princezien podľa vlastných slov odjakživa najviac obľubovala princeznú so zlatou hviezdou na čele. V reálnom živote však postavy, ktoré stvárňuje, nemajú s princeznami veľa spoločného. Vo filme Pivnica (2018) Igora Vološina si zahrala Lenku, ktorú nielen že znásilnili, ale napokon aj zabili. "Lenka bola síce tiež jemná bytosť, no mala dve tváre. Jednu citlivú a éterickú a druhú temnú, ktorú nepoznali ani jej rodičia," uviedla herečka, ktorej sa však Lenka i napriek náročným scénam hrala napokon veľmi dobre. "Bola mi blízka. Neznamená to, že by som hrala seba, to vôbec nie, no mám pocit, že si režiséri často vyberajú hercov a herečky podľa toho, že v nich tie svoje postavy vidia," podotkla Hladká.

Skúsenosť z nakrúcania s Vološinom bola pre ňu obrovská škola. "Ani som nečakala, že zo mňa toho toľko vydoluje. Nikdy by som nepovedala, že dokážem už ako druháčka na škole zahrať také ťažké scény. Igor je veľmi dobrý režisér a aj výborný psychológ – to režiséri musia byť, musia vedieť, ako na toho herca či herečku, aby z nich dostali, čo potrebujú. Igor to vedel, u každého z nás vedel, ako čo z koho dostať," ozrejmila mladá interpretka.

V divadle zatiaľ stvárnila podľa vlastných slov viac-menej pobláznené dievčatá. "Najčastejšie hrám mladé baby, také pubertálne roly. Zakaždým sa ten charakter niečím líši. Som veľmi vďačná za to, že ma režiséri až tak neškatuľkujú. Je super, že môžem hrať aj úplné protiklady," vyznala sa. "Už som hrala aj milenku, to bolo veľmi zaujímavé, aj keď tiež dosť náročné, v tejto polohe som sa veľmi dobre necítila. Pri natáčaní sme však nemali nijaký problém a nakoniec to dopadlo výborne. Mňa skrátka vždy hodia ako takú rybu do vody a ja som si zas vedomá toho, že ak nevyplávam, tak to, bohužiaľ, ďalej nepôjde - takže musím plávať!“ skonštatovala Simonetta. "A často hrám postavy, ktoré buď niekoho zabijú alebo sú samy zabité!" dodala. Toto je podľa slov mladej herečky celkom náročné na psychiku. "Keď hrám takúto psychologicky náročnú postavu, musím sa dostatočne ventilovať. Chodím často na prechádzky do lesa alebo športujem - behám, bicyklujem sa... Pri nakrúcaní Pivnice mi zas veľmi pomáhalo hovoriť s rodičmi, najmä s mamou. To bola taká moja prvá pomoc, keď som sa ocitla po celom dni večer sama doma a začala som mať nepríjemný pocit," prezradila 25-ročná rodáčka z Ilavy.

Ako sa zároveň vyznala, najlepšie si oddýchne práve doma na strednom Považí. "Tam máme pestré hory, takže keď si potrebujem naozaj intenzívne zresetovať hlavu, vždy sa tam vraciam. Prežila som tam zároveň prekrásne detstvo, na ktoré dodnes veľmi rada spomínam, mám tam rodinu, kamarátky... Najviac si skutočne oddýchnem tam. Alebo chodím rada do Tatier. Celkovo rada cestujem," usúdila Hladká. "A najradšej oddychujem úplne sama. Som taký introvert... Myslím si, že byť introvertom je celkom fajn, a to aj pre hereckú branžu. Nechcem tým povedať, že si režisér so mnou robí, čo chce, no s takým hercom, ktorého je na pľaci počuť viac ako režiséra, sa zrejme pracuje horšie ako s nami introvertmi," uzavrela.