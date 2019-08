Vážne zdravotné problémy Mira Žbirku: Vystúpenie na markizáckom DOD musel náhle zrušiť!

Mekyho Žbirku trápia zdravotné problémy.

Zdroj: Facebook M.Ž.

BRATISLAVA - Už zajtra televízia Markíza opäť otvorí dvere pre svojich divákov a tí si tak budú môcť pozrieť štúdiá a stretnúť sa aj so svojimi obľúbencami z obrazoviek. Medzi vystupujúcimi mala byť aj slovenská hudobná legenda Meky Žbirka (66), no svoju účasť náhle zrušil. Môžu za to zdravotné problémy.