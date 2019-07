Obľúbená svokra Oňová na Markíze končí: TOTO je dôvod!

BRATISLAVA - Televízia Markíza tesne pred začiatkom letných prázdnin opäť pustila do vysielania obľúbenú reláciu Svokra s Gizkou Oňovou (70). Práve tento projekt vystrelil jej popularitu do výšin. S programom je však, ako sa zdá, koniec a nové časti už nebudú.

Svokra patrí medzi obľúbené relácie televízie Markíza, pričom aktuálne sa vysielajú premiérové časti. Podľa týždenník Eurotelevízia sa však ďalšie točiť nebudú, a to najmä pre rozhodnutie samotnej predstaviteľky svokry, Gizky Oňovej. „Rada by som už žila svoj život. Čo sa dalo, to som ponúkla. Nové časti Svokry som už nenakrúcala, a tak som preladila na veselší žáner," prezradila sedemdesiatnička v rozhovore pre týždenník.

Markíza aktuálne vysiela premiérové časti Svokry s Gizkou Oňovou. Zdroj: TV MARKÍZA

Časti, ktoré momentálne modro-žltá televízia vysiela, boli s Oňovou nakrútené ešte pred dvomi rokmi. Diváci si tak momentálne vychutnávajú premiérové diely, no zdá sa, že sú to aj úplne posledné nové časti. Gizka Oňová sa totiž momentálne venuje už iným projektom a ľuďom, ktorí sa do Svokry hlásili, už radiť nebude. Koniec koncov, poradila už v každej sfére a diváci s problémami sa môžu nájsť aj v starých častiach.

Napriek tomu, že Gizka už kapitolu Svokra uzavrela, predsa len bola pre ňu prínosná. „Dnes som za túto skúsenosť vďačná, hoci vôbec nebola ľahká, naopak, ťažká preťažká. Ale obohatila môj život, ovplyvnila názory, pohľad na ľudí. Odvtedy som pri posudzovaní ľudí a situácií už veľmi opatrná," priznala Gizka, ktorá sa vrátila aj k divadelným doskám a momentálne robí konečne to, čo ju skutočne baví.

Gizka Oňová sa aktuálne venuje tomu, čo ju naozaj baví. Zdroj: TV MARKÍZA