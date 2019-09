Po Gottovi sa ľudí stráni aj Žbirka: Rovnaké zdravotné problémy!

PRAHA - So zdravotnými problémami Karla Gotta (80) akoby sa v posledných mesiacoch roztrhlo vrece. Práve kvôli nim už zrušil niekoľko veľkých koncertov. V podobnej situácii sa však ocitol aj Miro Žbirka (66). Ten sa už mesiac doslova stráni kontaktu s ľuďmi.

Dnes už legendárny slovenský spevák zrušil v posledných týždňoch už niekoľko vystúpení kvôli zápalu pľúc. Najskôr musel na poslednú chvíľu odrieknuť markizácky deň otvorených dverí. „Priatelia , tešil som sa , že sa s vami v sobotu stretnem na DOD, ale musím sa dať do poriadku. Kurýrujem sa a vidíme sa nabudúce - čoskoro,” napísal vtedy na sociálnej sieti Meky.

Neskôr potešil fanúšikov, keď sa objavil na finále Česko-Slovenskej miss v Prahe, no potom sa opäť neukázal na ďalších naplánovaných akciách. A vyzerá to, že choroba ho poriadne potrápila. Podľa informácií denníka Plus jeden deň má totiž Žbirka problémy s imunitou a musí si dávať veľký pozor na akýkoľvek kontakt s okolím.

Zdroj: TASR/Andrej Galica

Spevákove problémy sa tak veľmi podobajú problémom, ktorými si prechádzal aj jeho český kolega Karel Gott. Ten taktiež zrušil niekoľko koncertov práve kvôli tomu, že lekári mu neodporúčali zdržiavať sa na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, akým koncert bez pochýb je. Žbirkove problémy trvajú už od začiatku leta a je mimoriadne náchylný podľahnúť všetkým vírusom, s ktorými príde do kontaktu.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Práve zápalu pľúc pred rokmi podľahla aj spevákova mama a Žbirka s chorobou sám bojoval už pred takmer tromi rokmi. Svoj zdravotný stav teda neberie na ľahkú váhu a zo všetkých síl sa snaží uzdraviť. Aj preto sa rozhodol nateraz utiahnuť do ústrania.

Charizmatickému spevákovi želáme skoré uzdravenie.