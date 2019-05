Čerstvo zamilovaná Twiinska je v tom až po uši: Vážny krok vo vzťahu!

BRATISLAVA/VIGO - Sexi dvojička žiari šťastím. Twiinska Daniela Nízlová (32) si užíva zamilované chvíle po boku svojho nového partnera, futbalistu Stanislava Lobotku (24). A že to kráska myslí vážne, dokazujú aj najnovšie zábery zo slnečného Španielska.

Tam sa Daniela vybrala nie kvôli slnečným lúčom, ale práve preto, aby mohla stráviť viac času v spoločnosti svojej novej lásky. Futbalista totiž už nejaký čas hviezdi v španielskej lige.

Zdroj: Instagram

Hoci pár tvoria len krátko, speváčka sa rozhodla posunúť vzťah do ďalšieho levelu. Do španielskeho Viga sa tentokrát nevybrala sama, zobrala so sebou nielen sestru Veroniku, ale aj oboch rodičov. Tí sa tak mohli bližšie spoznať s potenciálnym budúcim zaťom a podľa vlastných slov prežili vo Vigu príjemné chvíle. Rodinka dokonca futbalistu prišla podporiť aj na futbalový zápas s Barcelonou.

Zdroj: Facebook D.N.

Krásna Twiinska má za sebou niekoľko nevydarených vzťahov, no zdá sa, že pri slovenskom stredopoliarovi konečne opäť žiari šťastím. Snáď to tentokrát zamilovaným hrdličkám vyjde.