Obrovský škrt cez rozpočet: Existenčné problémy vdovy po Pomejem (†54)... Kvôli koronavírusu prišla o prácu!

Podobne ako u nás, aj u našich západných susedov minister zdravotníctva nariadil preventívne opatrenia. V Česku platí na neurčito celoplošný zákaz akcií, pri ktorých by sa zhromaždilo viac ako 100 ľudí. To však znamená poriadny škrt cez rozpočet pre vdovu po Jiřím Pomejem, Andreu. Tá si totiž zarába práve na takýchto podujatiach ako DJ-ka.

Organizátori jej však teraz hromadne rušia akcie. A to pre ňu znamená obrovský problém - peniaze totiž potrebuje. Nielenže jej po zosnulom manželovi zostali nemalé dlhy, ktoré musí splácať, stará sa aj o malú dcérku Aničku a navyše s priateľom dokončuje nový dom. Honorár zo zrušených podujatí jej tak bude značne chýbať.

„Mnoho ľudí sa tomu stále smeje, ale ja som dnes od rána v šoku. Usporiadatelia mi hromadne rušia vystúpenia, na ktorých som finančne závislá. Bez hrania by som sa neuživila, ale teraz som o ne na neurčito prišla. Ale rušia mi napríklad aj malé akcie pre 20 ľudí, na ktoré som tiež mala ponuky a pokojne by sa mohli konať. Ale ľudia majú proste strach. Bohužiaľ neviem, aké to bude mať nakoniec dopady, ale už mi rušia aj to, čo sa má konať až o 2 mesiace,“ povedala pre eXtra.cz Pomeje.

„V apríli mám letieť hrať do Thajska, ale vôbec neviem, čo v tej dobre bude. Tam sa zatiaľ nič nedeje, ale mala by som strach, že tu bude niekto hysterčiť a že by ma potom napríklad nepustili späť. Chápem, že je ťažké tú chorobu zastaviť a nejaké opatrenia museli prísť, ale nikto sa mi nemôže diviť, že z nich nie som nadšená. Urobili mi veľkú dieru do rozpočtu,“ dodala.