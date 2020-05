Šokujúce slová vdovy po Pomejem (†54): Radšej potrat ako antikoncepcia... Jeden už má za sebou!

PRAHA - Po známom českom producentovi Jiřím Pomejem (†54) ostala krásna vdova Andrea Pomeje (32), ktorá však už dlhší čas žije vo vyrovnanom vzťahu. So zosnulým manželom má dcérku Aničku, no jej fanúšikovia sa stále pýtajú, či neplánuje potomka aj s Petrom. A práve tu sa dostala k chúlostivej téme potratov a antikoncepcie. Kým väčšina ľudí je skôr za skoršiu ochranu, ona by radšej volila interrupciu.

Vdova po Jiřím Pomejem Andrea žije už nejaký ten piatok so svojím partnerom Petrom, a tak je logické, že hoci už má dcéru so zosnulým manželom, fanúšikovia sa pýtajú na to, kedy bude bábätko so svalovcom. O tom však tmavovláska zatiaľ nechce ani len počuť, no že by sa chránila antikoncepciou, to nehrozí. Úplne však ďalšieho potomka nevylučuje. „Dieťa možno niekedy bude,“ vyhýbavo odpovedá dídžejka.

Andrea Pomeje už nejaký ten piatok tvorí šťastný pár s Petrom. O dieťati však zatiaľ počuť nechce. Zdroj: Instagram A.P.

Nateraz je to však pre ňu hudba ďalekej budúcnosti. Pilulky však rozhodne neberie. „Hormonálna antikoncepcia je jeden z dôvodov, prečo ľudia berú antidepresíva alebo prečo baby nemôžu otehotnieť! Pre mňa ako ženu sa to zdá omnoho horší zákrok do tela než potrat,“ šokovala svojím vyjadrením sexy Češka. Kým mnohí sa radšej chcú chrániť dopredu, Andrea preferuje neskoršiu interrupciu. „Je to môj subjektívny názor, ale akýkoľvek zásah do hormónov je veľký problém, pretože hrá v tele neskutočnú rolu,“ tvrdí.

Andrea to myslíš vážne, že radšej potrat ako tabletky? „Za prirovnaním, že dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie je do tela väčší zásah než interrupcia, si stojím! Užívala som ju 7 rokov, bojovala s prepadmi nálad a úzkosťami. O ťažko narušenom lymfatickom systéme a zlej zrážanlivosti krvi nehovorím,“ bráni sa Pomeje pred tými, ktorí by si mohli myslieť, že jej názor je scestný. Na svojom instagramovom profile vymenovala všetky zdravotné problémy, ktoré antikoncepcia spôsobuje.

Šokujúce však je, že napriek tomu, že má skúsenosť s potratom, a nie práve príjemnú, je to pre ňu lepšia možnosť než antikoncepcia. „Naozaj nestojí za to namiesto piluliek sa vrátiť k zodpovednosti? Nie je chybou skôr to, že rodičia sa nedokážu otvorene baviť o sexe so svojimi deťmi? Bola som tiež na prerušení tehotenstva a radím to medzi jeden z mojich najhorších zážitkov. Na druhej strane o tom môžem veľmi podrobne rozprávať svojej dcére,“ uzatvára Andrea.