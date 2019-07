Mirgová na verejnosti neudržala emócie: TOTO ju dohnalo k slzám!

Od jej účinkovania v Superstar už prešlo niekoľko rokov a napriek tomu, že nevyhrala, nenechala verejnosť, aby na ňu zabudla. Dominika Mirgová sa stále venuje hudbe, ktorú miluje, a v pondelok mala krst svojho štvrtého albumu Toto som ja. Ako sama prezradila, všetky piesne, ktoré sú na disku, nejako súvisia s ňou samotnou, jej životom a každá skladba je svojská.

Krstilo sa v bratislavskom Starom meste a za krstnú mamu si vybrala Dominika Daru Rolins. „Kto by mal krstiť a kto je takým mojím vzorom v ženskom prevedení, tak je to jednoznačne Darča, pretože odmalička na nej vyrastám, spievala som jej pesničky. Takže pre mňa to bol vždy veľký vzor a idol,” povedala blondínka na krste.

Po tom, ako Dara vybehla na pódium, venovala mladej speváčke pár slov, ktorými ju dojala.rozhovorila sa Rolins a rodená Trnavčanka mala čo robiť, aby udržala slzy na uzde.

Po pokrstení šumivým vínom sa Dominika prihovorila všetkým prítomným, ktorí ju prišli v dôležitý deň podporiť. A práve tento moment už celkom neustála a nechala emóciám voľný priebeh. Pri ďakovaní rodine a priateľom sa rozplakala a napokon požiadala aj svoju vizážistku, nech ju pred spievaním prepudruje. Krst cédečka bol plný emócií a skvelých vystúpení. S Dominikou si zaspievali Adiss, Majself, Šorty a dokonca aj jej tatino Miroslav.

Dominika Mirgová si zaspievala aj so svojím otcom skladbu Zober ma tam. Zdroj: Jan Zemiar