Dara Rolins prekvapuje: Na dovolenke v TROJICI! Jej a Lole robí spoločnosť... To je ale odvaha!

Dara Rolins sa vybrala so svojou dcérou Laurou na dovolenku na ostrov Kréta. Je to len chvíľa, čo odleteli oddychovať a nešli samé. Ako parťáka si totiž vzali svojho miláčika, psíka Foxinku. Zámer ísť dovolenkovať aj so štvornohou kamarátkou nám speváčka prezradila v rozhovore ešte počas krstu CD Dominiky Mirgovej.

Ísť však letecky do zahraničia so psíkom si netrúfne kde-kto. Predsa len, je to zodpovednosť a aj pre štvornohého maznáka je to niečo neobvyklé. Plavovlásky sme sa preto opýtali, či nemá z takejto dovolenky predsa len obavy.povedala nám Rolins.

Z dovolenky má dobrý pocit a verí, že si ju všetky tri naplno užijú a najmä jej dcéra Laura, pre ktorú je to splnenie sna. „To bolo jej vianočné prianie. Takže je to ďalší vianočný darček, ktorý si rozbaľuje v lete,“ objasnila Dara, pričom prvý takýto darček bol výlet do New Yorku.

Dara Rolins s dcérkou vzali na dovolenku aj svoju štvornohú kamošku Foxinku. Zdroj: Instagram D.R.

Na speváčku aj jej dcéru však počas prázdnin čakajú aj ďalšie dobrodružstvá. „Máme ešte jednu spoločnú dovolenku - emiráty. Medzitým bude Laura s jej ocinom (hudobníkom Matějom Homolom, pozn. red.), potom má výtvarný tábor, športový tábor. Čiže bude to akčné až do posledného dňa,“ smeje sa rodáčka z Bratislavy. Viac o tom, čo chystá pre fanúšikov, či sa jej stala nejaká nepríjemnosť na dovolenke aj o single statuse Dary Rolins sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.