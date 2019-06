Vylepšená Plačková pár hodín po zákroku: Prvé slová... Takmer sa rozrevala!

BRATISLAVA - Pri Zuzane Plačkovej (27) je už verejnosť zvyknutá, že čo si zaumieni, to aj urobí a názory iných ju nezaujímajú. Ani tentokrát nebolo jej rozhodnutie výnimkou. Brunetka sa rozhodla nechať si odsať tuk z brucha a presunúť ho do zadku, aby ho mala výraznejší, guľatejší. Po zákroku sa takmer rozplakala!

Zuzana Plačková je známa tým, že si nechala upraviť nos, napichať pery, najprv zväčšiť, potom zmenšiť prsia. Tentoraz sa rozhodla, že niečo urobí so svojím zadkom. Namierila si to teda na kliniku a pomocou prístroja na liposukciu si nechala odsať tuk z brucha, ktorý jej potom aplikovali do zadku.

Zuzana Plačková sa v piatok zverila do rúk odborníkom a nechala si upraviť brucho aj zadok. Zdroj: Instagram Z.P.

Mnohí fanúšikovia a hejteri sa do nej pustili, prečo radšej necvičí, ale necháva sa takto vylepšovať. No Zuzana ich poslala kadeľahšie. Jej sa cvičiť jednoducho nechce, nebaví ju to a keď má také možnosti, aké má, prečo by ich nevyužila? V piatok sa teda konal jej deň D.

Po príchode na kliniku jej však nebolo všetko jedno. „Čo vám poviem? Už teraz stresujem," odznelo z brunetkiných úst. Neskôr však už obavy zmizli, pretože sa vložila do rúk odborníkov. „Ideme na to. Budem mať dokonalé brucho, dokonalý zadok vďaka liposukčnému prístroju. Teším sa na výsledok," usmievala sa v jednom z príbehov na Instagrame.

Krátko po zákroku mala Zuzana Plačková slzy na krajíčku. Zdroj: Instagram Z.P.

Tesne po zákroku však už až taká usmiata nebola a takmer sa rozrevala. „Zas mi je do plaču, keď som sa videla, čo urobili, tak... Mega!" vyjadrila sa, pričom slzy mali byť od šťastia. Keď sa dostala domov, zamierila do postele oddychovať.

Na svojich followerov však nezabudla a priblížila im, ako sa cíti aj to, ako prebiehala celá operácia. „Takže môžete vidieť, že som úplne v poriadku. Nič ma extrémne nebolí, nezjedla som ani jednu tabletku od bolesti, čo je úplne super," povedala Zuzana, ktorá na fotografii z kliniky vyzerá skutočne spokojne.

Zuzana Plačková opísala svoju operáciu ako bezproblémovú. Zdroj: FOTO: Instagram Z.P.