Šteklivé FOTO schudnutej Mirgovej: Vyzliekla sa pre pánsky magazín!

Na adresu postavy Dominiky Mirgovej sa toho popísalo už mnoho. Po pôrode sa plavovláska nevedela zbaviť oblejších kriviek, no v uplynulých mesiacoch sa zaťala, zamakala a dnes sa pýši bezchybnou figúrou. Všimol si to aj známy pánsky magazín a speváčku prehovoril na sexi fotenie.

Hudobníčka tak po prvýkrát zhodila oblečenie, vyzliekla sa do plaviek a pred objektív fotoaparátu sa postavila s novou postavičkou. A stálo to za to. Pozrite, takáto sexi Dominika snáď ešte nebola!

Dominika Mirgová sa nechala nahovoriť na fotenie pre pánsky magazín. Zdroj: Magazin Break