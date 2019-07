Tvoja tvár znie povedome je späť: Prvé meno známe... Hviezdou herečka z Mileniek!

Nielen Slovensko má za sebou hneď niekoľko úspešných sérii zábavnej, tanečno-speváckej relácie, ale rovnako aj Česi. Šou Tvoje tvář má známy hlas sa už na jeseň dočká ďalšieho pokračovania a televízia Nova postupne predstaví osmičku účinkujúcich. A už poznáme aj prvé meno.

Televízia Nova už na jeseň spúšťa ďalšiu sériu obľúbenej šou Tvoje tvář má známy hlas. Zdroj: Tv Nova

Česká televízia Nova sa rozhodla do projektu osloviť Slovenku, herečku Zuzanu Norisovú, ktorá si zahrala aj v úspešnom a obľúbenom seriáli Milenky. Kým u nás sa vysielal už v minulosti, v Čechách ho vysielajú teraz, čo dá našim bratom Zuzanu pred začiatkom šou ešte viac do povedomia.

Momentálne sa Zuzana zžíva s novou úlohou, ktorú si vyskúša už čoskoro. „Zatiaľ prevládajú pozitívne pocity, nervozita sa našťastie ešte nedostavila. Teším sa vždy, keď prichádza nejaká radostná práca. Teraz mi naraz dochádza, že sa to asi práve deje," vyjadrila sa pre Novu herečka.

Zuzana Norisová (v strede) je prvým známym účinkujúcim českej Tváre. Zdroj: TV JOJ

To, či má ponuku vziať, konzultovala Zuzka aj so svojou dcérou, ktorá jej to odobrila. „Dcéra mi len povedala - maminka, určite do toho choď, musíš do toho výťahu, ja to chcem vidieť," prezradila Norisová. S dcérkou vraj sledovali množstvo častí spolu a jej dieťa sa už teší na ďalšiu sériu, kde bude aj mama.

Norisová sa radila aj so svojou kamarátkou Michaelou Badinkovou, ktorá sa ukázala v poslednej sérii šou Tvoje tvář má známy hlas. Rovnako ako dcéra, aj tá jej všetkými desiatimi odporúčala ponuku prijať. „Zavolala som jej a ona tiež povedala, nech do toho idem, že je to fajn," hovorí brunetka, ktorú už čoskoro diváci nebudú pod maskami iných spoznávať.

Zuzana Norisová je v Česku známa. Môže za to aj slávny muzikál Rebelové. Zdroj: CT