Richard Stanke prvýkrát otvorene o alkohole za volantom: TOTO sa stalo a... Trest si zaslúžim!

BRATISLAVA – Pred dvomi mesiacmi bol Richard Stanke (52) účastníkom dopravnej nehody. Vtedy slovenský herec sadol po oslave do auta a pri dychovej skúške nadýchal 0,75 promile. Bezprostredne po incidente mu do reči príliš nebolo, no teraz otvorene prehovoril.

Richard Stanke po dvoch mesiacoch konečne prelomil mlčanie a Denníku N povedal, čo sa skutočne udialo. Po nehode hercovi veľmi do reči nebolo, no to sa teraz zmenilo a otvorene priznal, že si zaslúži trest, hoci ešte nie je celkom jasné, aký presne bude. „Už urobili záver, ale keďže to ešte nie je právoplatné, tak sa k tomu nechcem vyjadrovať, aby som to neovplyvňoval. Ale pravdepodobne dostanem zákaz šoférovania na nejaký čas a pokutu,“ povedal Stanke.

Richard Stanke otvorene prehovoril o nehode spred dvoch mesiacov. Zdroj: Topky.sk

Čo sa vlastne skutočne stalo? V sobotu večer pred nehodou bol herec na oslave, po ktorej však podľa vlastných slov nespal. Naskytá sa otázka, prečo sadol za volant, keď mal v sebe alkohol? „Po veľa filmovačkách som už šoféroval nevyspatý. Pred touto nešťastnou jazdou som pil víno naposledy pred šiestimi hodinami,“ priznal. Stanke si presne pamätá, čo sa udialo na ceste a ako k nehode došlo.

„Pršalo, bolo zlé počasie. Vošiel som na kruhový objazd, ktorý je zle značený. Vošiel som do dráhy. Chcel som ísť na Most Apollo, ale odviedlo ma to na Panónsku cestu. Keď som si to uvedomil, tak som to chcel skorigovať, ale asi som dostal šmyk a vybehol som na obrubník. Aj samotní policajti hovorili, že sa tam stáva veľa podobných nehôd,“ rozhovoril sa päťdesiatnik.

Sám tvrdí, že keby vedel o tom, že má v sebe ešte nejaké promile, za volant by s určitosťou nesadol. Po šiestich hodinách od vypitia vína jednoducho alkohol v krvi nepredpokladal. „Keď som si poškodil koleso, tak som zavolal odťahovku. Oni sa pýtali, či majú zavolať aj policajtov, a povedal som, že áno. Keby som mal pocit, že môžem nafúkať, tak ich zrejme nevolám a nečakám tam na nich. Pre mňa samého to bolo prekvapenie, že som nafúkal,“ zaspomínal si na nehodu spred dvoch mesiacov.

Richard Stanke si uvedomuje, že mohol niekomu ublížiť. Zdroj: Topky.sk

Podľa vlastných slov ostal z tohto zistenia v šoku a domov sa odviezol taxíkom, keďže auto mu vzala odťahovka. Uvedomuje si aj to, že mal šťastie, pretože mohol pokojne niekomu aj ublížiť. Stanke mal tak zrejme len poriadnu smolu, pretože alkohol pije len príležitostne. Nerobí mu totiž dobre. „Ak viem, že je nejaká oslava, tak musím mať na druhý deň voľno, pretože sa z toho dosť dlho spamätávam,“ prezradil Richard Stanke, ktorý momentálne čaká na oficiálne stanovenie trestu.