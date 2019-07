Dovolenka slovenskej herečky ako zo zlého sna: Sfetovaná v cudzej krajine!

Vlastina si ešte pred pár dňami užívala atmosféru filmového festivalu v Karlových Varoch. Odtiaľ sa hneď spolu s manželom a deťmi presunula na vysnívanú dovolenku v tureckom rezorte. Herečka ale pravdepodobne doplatila na klimatizáciu v lietadle, ktorá sa podpísala na jej zdraví. Blondínke spôsobila problémy s dutinami, ktoré si vyžadovali aj návštevu miestneho lekára.

Zdroj: Instagram V.S.

Medicína však filmovú a seriálovú hviezdu poriadne prekvapila. Tú vyfasovala rovno do citlivých partií. „Bez toho, aby som stihla tomu tureckému doktorovi čokoľvek povedať, pichol mi do zadku nejakú látku na uvoľnenie dýchacích ciest, svalov a myslím, že aj močáku, takže som dnes za dvesto eur krásne sfetovaná a v podstate šťastná, pretože mi je všetko jedno, aj to, že som sem včera letela rovno z Varov, ihličky vymenila za zimnú čiapku a šál na dutiny, s rúškou a j*bákom na čele. Hej, a dal mi antibiotiká. Sú v tureckom znení, bez titulkov. Dovolenka môže začať," posťažovala sa Vlastina s humorom jej vlastným na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram V.K.S.

Vlastine však vyšli v ústrety na hotelovej recepcii, kde jej leták k predpísaným liekom nakoniec preložili. Herečku okamžite podporili aj jej fanúšikovia, ktorí jej zaželali skoré uzdravenie. Snáď sa sympatickej blondínke čoskoro uľaví a stihne si užiť príjemné dni oddychu.