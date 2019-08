Namiesto bezstarostnej dovolenky nemocnica: Slovenská moderátorka skončila na infúziách!

Leto doslova láka ľudí k moru načerpať nové sily. Výnimkou nie je ani celebritný pár Erika Bugárová a Matej Zrebný, ktorí sa spoločne vybrali do obľúbenej destinácie mnohých Slovákov. Turecko sa rozhodli užiť si naplno, avšak moderátorkin pobyt v nemocnici im trochu nabúral plány.

Erika nám totiž prezradila, že problémová pre ňu býva takmer každá dovolenka.priznala krásna blondínka. Práve kvôli tomu sa aj na tej poslednej dostala do rúk lekárov.povedala nám Erika.

Napriek tomu, že sympatická modelka vie o svojej alergii, nedá jej to a rada trávi čas na slnku, aby predsa len chytila nejaký ten bronz. To sa jej však, ako sama povedala, nevypláca: „Som možno aj taká tvrdohlavá, že sa snažím byť na tom slnku, čo najviac a potom to nikdy nedopadne dobre. Čiže v podstate si zato môžem sama, ale je to určite taká negatívna záležitosť.“

Erika Bugárová a Matej Zrebný si užili spoločnú dovolenku v Turecku. Zdroj: Instagram E.B.

Nielen Erika, ale aj jej priateľ Matej sa už stretol s negatívnou skúsenosťou na dovolenke. O tom, ale aj o ich názore na rýchlu jazdu či šoférske schopnosti toho druhého, sa dozviete viac v našom videorozhovore vyššie.