Raper Majself s manželkou majú ukážkový vzťah, ale... TOTO im chýba!

BRATISLAVA - Toľko lásky sa len tak nevidí. Raper Michal "Majself" Švehla a jeho manželka Júlia majú skutočne ukážkový vzťah, aký by im mohol závidieť nejeden pár. V poslednom čase však zažívajú náročné obdobie. Chýba im čas a dovolenku si tak ľahko nedoprajú.

Raper Majself sa, zdá sa, vybral inou cestou ako ostatní slovenskí raperi. Do svojej tvorby vo veľkom zapája manželku Júliu, ktorá sa profesionálne hudbe síce nevenuje, ale rapera v jeho práci všemožne podporuje. Na poslednom albume sa im dokonca podarilo ich rozdielne pracovné svety vzájomne prepojiť. „Keďže celý tento album je taký spojený a prepojený, tak je to super, lebo nás to spojilo ešte viac. Máme priestor tráviť čas spolu," prezradila krásna vizážistka a dodala, že ani v minulosti nemali problém nájsť si čas jeden na druhého.

​Dvojica má momentálne poriadne nabitý program. Promo nového albumu Rómeo a Júlia, množstvo koncertov a prerábka Júliinho salónu im zaberá väčšinu ich času a manželia priznali, že dovolenku už plánovať nestíhajú.prezradil Majself. Poriadny oddych si pravdepodobne doprajú až v zime.

Zdroj: Vlado Anjel

Zdroj: Vlado Anjel

Či je Majselfov aktuálny hit Rómeo a Júlia ich obľúbenou skladbou a z čoho mal raper pri vydávaní najväčšie obavy, to sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.