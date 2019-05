Obrovská zmena slovenského prominentného páru: Schudli desiatky kíl... A tvrdý odkaz pre kritikov jeho ženy!

Že šoubiznis láske nepraje? Júlia a Majself sú príkladom pravého opaku. Pár tvoria už niekoľko rokov, ona hrdo nosí jeho priezvisko a vychovávajú spolu syna. Hoci on je raper a má na konte množstvo klipov, ani v jednom po jeho boku nenájdete inú ženu ako jeho milovanú manželku a matku Nikolasa.

Majself s Julkou patria medzi najkrajšie páry slovenského šoubiznisu. Zdroj: Instagram

Práve po jeho pôrode sa Julke nedarilo schudnúť a musela nadbytočné kilá riešiť inou cestou. „Od pôrodu som nevedela schudnúť po cisaráku a ďalších operáciách, a tým, že som hneď po pôrode nastúpila do práce a nemala som žiadny čas na rekonvalescenciu, tak to išlo veľmi ťažko. Skoro vôbec. Skúšala som rôzne diéty, ale nič,“ priznala šikovná mejkap artistka. Napokon sa rozhodla začať pravidelne jesť, vylúčila sladké, lepok a pomalými krôčikmi kilá ubúdali.

„Chvíľu nato Miškovi prišli nejaké zdravotné problémy, tak musel chtiac-nechtiac držať prísnu bezzvyškovú diétu a ja som mu chcela byť oporou, tak som ju držala s ním,“ spomína Majselfova manželka. „Postupne sme začali úplne zdravo papať,“ povedala Júlia pre topky.sk.

Júlia a Majself sa pred rokmi vydali cestou zdravého stravovania, dnes je to pre nich už životný štýl. Zdroj: Instagram

K tomu všetkému manželia Švehlovci pridali aj cvičenie. Keďže raper odjakživa pohyb miloval, posilku doslova potreboval. Jeho polovička však až toľko času na cvičenie kvôli práci nemá. „Ale je to môj sen mať na seba trošku viac času a začať cvičiť hlavne kvôli boľavému chrbtu,“ sníva tmavovláska.

Aj po rokoch dodržiavajú zdravé stravovanie, no dnes je to pre nich už skôr životný štýl ako povinnosť. K tomu sa snažia viesť aj svojho syna, aby v budúcnosti nemusel prekonávať podobné prekážky v zdraví. To, že sa obaja dali na cestu stravovania, ktorá im vyhovuje a naučili sa, čo je pre nich vhodné a čo nie, sa výrazne podpísalo na ich zovňajšku. Kým pred 6 rokmi by ste ich mierne zaguľatených len ťažko spoznali, dnes môžu pokojne robiť reklamu na spodnú bielizeň.

Avšak strata toľkých kilogramov si najmä v Julkinom prípade vyžadovala aj ďalší postup. „Po schudnutí 30 kg som si musela ísť dať upraviť prsia. To bola skoro nutnosť. A pre mňa veľmi úžasné rozhodnutie,“ prezradila nám, pričom priznala, že v tom čase si rovno nechala aj zväčšiť pery. Práve preto sa na ňu mnoho ľudí pozerá cez prsty. „Nikdy by som nemenila, aj keď ľudia, neviem prečo, si myslia, že ak si dá žena urobiť prsia a nedajbože pery, tak sa mení jej charakter alebo srdce,“ nerozumie názorom niektorých ľudí.

Na fotke z roku 2013 by ste Michala a Júliu Švehlovcov ani nespoznali. Prešli obrovskou premenou. Zdroj: Instagram J.S.

Podstatné však pre ňu je, že Majself ju ľúbi takú, aká je. Vždy sa mu páčila. Pred zmenami aj po nich. Je láskou jeho života a aj preto do všetkých ľúbostných scén, ktorá sa objavia v jeho klipoch, obsadzuje svoju manželku. A pre všetkých hejterov jeho milovanej Júlie má aj samotný raper jasný odkaz, a to v podobe novej skladby Rómeo a Julia z rovnomenného CD, ktoré dal dokopy pre svoju ženu. „V živote som si nemohla priať viac ako to, že môj muž mi venuje celé CD,“ uzatvára s láskou pani Švehlová.