HOROR Karin Haydu: Prepadli ma a okradli!

BRATISLAVA/BARCELONA - Leto je ideálnym časom na dovolenky a svoje o tom vedia aj známe tváre slovenského šoubiznisu. Herečka Karin Haydu (42) si počas prázdnin taktiež odbehla na dovolenku, no stalo sa to, čo by nechcel zažiť nikto z nás. Príjemné chvíle v Španielsku sa zmenili na horor, keď brunetku prepadli a okradli!

Na dovolenku odchádzame väčšinou s pocitom, že chceme vypnúť, oddýchnuť si a nič neriešiť. Pred pár rokmi sa takto vybrala do Barcelony aj herečka Karin Haydu, no dovolenka sa v jeden deň razom zmenila na horor. Namiesto užívania si pohody a cudzej krajiny sa musela popasovať s prepadom a okradnutím.

Ako sama tvrdí, nie je ten typ človeka, ktorý celú dovolenku preleží iba na pláži, ale už keď navštívi cudzinu, chce aj čo-to vidieť. V Španielsku sa jej to však vypomstilo.prezradila nám Karin v rozhovore a rovno si aj zaklopala na čelo, aby sa jej podobné situácie vyhýbali.

Podobný moment by nechcel zažiť nik a len ťažko si vieme predstaviť, ako by sme v danú chvíľu reagovali. Čo urobila sympatická herečka? „Tak asi ako každý. Človek je v šoku, nevie vlastne, čo sa deje najprv, až kým si to všetko uvedomí, tak už je neskoro, už dávno si okradnutý, ostaneš sám na ulici. A to bolo hlavne v noci a bolo to v takej blbej štvrti, takže aj to bolo zlé," rozpamätala sa na nepríjemný zážitok.

Karin Haydu mala na dovolenke v Barcelone obrovské šťastie, že ju len okradli a nestalo sa nič vážnejšie. Zdroj: Jan Zemiar

V tom čase dokonca podľa svojich slov konala veľmi nezodpovedne, no uvedomila si to až s odstupom času. „A potom ja ešte o druhej v noci som sa vybrala, že idem hľadať moju kabelku, či nebude niekde odhodená tam v tej štvrti,” hovorí Karin, ktorá si je však vedomá toho, že mala šťastie. Koniec koncov išlo len o ukradnuté veci a nič vážne sa jej nestalo.