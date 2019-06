Potvrdené! Jaromír Jágr a jeho tanečnica pri tyči: ROZCHOD!

Podľa českého portálu eXtra.cz sa dvojica mala odlúčiť už približne pred rokom, no rozchod držali pred verejnosťou v tajnosti a dopriali si tak čas potrebný na vyrovnanie sa s krachom ich vzťahu. Ten, zdá sa, uplynul a hokejista konečne otvorene prehovoril. „S Veronikou už nejakú dobu pár netvoríme, každý z nás si teda môže robiť, čo chce. Túto informáciu sme nezverejňovali, pretože je to čisto naša súkromná vec,” vyjadril sa stále aktívny športovec.

Zdroj: Profimedia

Kopřivová a Jágr spolu tvorili pár niekoľko rokov a preskákali si dobré aj zlé. Hokejista za svojou partnerkou stál i v období, keď sa na verejnosť dostali fotografie z erotického klubu v Nemecku, kde si blondínka privyrábala ako tanečnica 'hore bez'. Ako kráska vtedy vysvetlila, k hanbatej práci ju dohnala zlá finančná situácia a strata zamestnania. Neskôr sa začala venovať podnikaniu a momentálne vlastní internetový obchod s oblečením.

Zdroj: Instagram

Kráska je známa tým, že o svojom súkromí nehovorí, no Jágrovo priznanie ju priviedlo k tomu, aby tentokrát urobila výnimku. „Chcela by som touto cestou zastaviť kolotoč špekulácií, ktorý sa rozbieha. S Jaromírom už nejakú dobu netvoríme pár a nežijeme spolu. Rozhodla som sa ísť vlastnou cestou... Neventilovali sme to, pretože sme mali povinnosti a prácu a tiež sme potrebovali čas, aby sme sa so situáciou mohli v pokoji, bez tlaku a pozornosti médií, vyrovnať," vyjadrila sa prostredníctvom svojho Instagramového účtu blondínka. Zároveň naznačila, že s českým hokejovým kráľom sa nerozišli v zlom. „Každý z nás má svoj život, ale vychádzame spolu a navzájom sa rešpektujeme."

Ktovie, kedy legendárny hokejista konečne nájde tú pravú.