Nový frajer Jágrovej ex si kopol do hokejistu: TAKTO ho uzemnil!

Odkedy sa prevalilo, že najznámejší český hokejista Jaroslav Jágr a instagramová modelka Veronika Kopřivová už netvoria pár, o ich rozchode sa toho popísalo veľa. Hokejista i jeho 'bývalka' dokonca poskytli médiám krátke vyjadrenia k svojmu rozchodu a na povrch sa dostala aj informácia, že blondínka si už stihla nájsť lásku u iného muža. Tým je český model a víťaz súťaže krásy Miroslav Dubovický (27).

Hoci by sa zdalo, že mladý model má v tomto trojuholníku navrch, rozhodol sa Jágra provokovať. Na sociálnu sieť zavesil fotografiu, kde spolu so svojím bratom, dvojčaťom Martinom, pózujú pri aute so svadobnou výzdobou. Na zdanlivo bežnej fotke však zvýraznil jeden detail. Súčasť poznávacej značky automobilu totiž tvorí dvakrát číslo 68, ktoré Jágr už roky nosí na hokejovom drese. „Keď miluješ, nie je čo riešiť," pripísal k fotografii Dubovický a pridal niekoľko posmešných smajlíkov.

Zdroj: Instagram M.D.

Odkaz neušiel ani samotnému hokejistovi a jeho reakcia na seba nenechala dlho čakať. „Svaly a mozog ti môžu pomôcť získať slávu a peniaze, ale úprimný rešpekt od ľudí - ten získaš jedine pokorou, láskavosťou a slušnosťou," znela múdrosť na adresu svalovca. „Snáď to dáva zmysel. Neviem, či som to tak cítil v 20, 30, 40, ale na 100% to tak cítim teraz!" pridal ešte Jágr do komentára. Na svoju múdrosť dokonca vtipne nastavil každodenné opakovanie.

Zdroj: Instagram J.J.

Či sa táto poučka vryje do pamäti aj Kopřivovej novému krásavcovi, to sa uvidí.