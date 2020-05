Hviezdny Jaromír Jágr v slzách: Zomrel blízky člen jeho rodiny!

Akoby nestačilo, že jeho športovú kariéru na niekoľko mesiacov odstavila pandémia koronavírusu, musel sa zmieriť so zostupom z extraligy a nevie, či bude ešte hrať, teraz ho na kolená položila smrť blízkeho človeka. Ako informujú české médiá, legendárneho hokejistu zasiahla správa o smrti strýka Vladimíra.

Hoci športovec o ňom nikdy verejne nehovoril a blízki si vraj tiež príliš neboli, informácia o jeho smrti ho bez pochýb zamrzela. „So strýkom veľmi v kontakte nebol, pretože on býval na statku v Švermove. Celá rodina sme sa vídali len pri svadbe, alebo keď sa sadili zemiaky či žalo obilie,“ prezradil Blesku hokejistov synovec Jiří Kalla.

„Čo viem už z mladosti, tak sa ani s Jaromírovým tatom príliš nestýkali. Vždy to bolo takto. Skôr len pri práci. Žiadne rozpory však medzi nimi neboli, len si obaja žili svoj život,“ dodal Kalla. Viac vzťahy upresnil blízky priateľ rodiny, bývalý hokejista Lubomír „Čužák“ Rys. „Ale rozhodne to nie je tak, že by sa nevídali vôbec. Jaromírov otec bratovi občas strážil statok,“ povedal.

Jágrov strýko zomrel náhle ešte 15. apríla, no zdravotne na tom vraj nebol dobre už dlhší čas. Informácia o jeho skone sa na verejnosť dostala až teraz - viac ako mesiac po smrti.