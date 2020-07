Pikantná minulosť novej frajerky Jaromíra Jágra: V zahraničí si nezarábala modelingom, ale...!

Jaromír Jágr sa s Dominikou spoznal v pražskom klube, v ktorom je brunetka zamestnaná ako manažérka VIP sektora. Ako sa však dostalo na verejnosť, v minulosti pracovala v zahraničí ako modelka. Vďaka svojmu džobu vo fashion biznise precestovala celý svet.

„Dominika je u nás v agentúre od roku 2011, odvtedy veľa precestovala. Bola okrem iného v Pekingu, Šanghaji, Soule, Tchaj-peji, Istanbule alebo v Los Angeles. Posledné 3 roky (2017 – 2019) pracovala hlavne v Miláne,“ povedala českému Expresu riaditeľka agentúry Eskimo-Bohemia Management Soňa Hiszem.

Oveľa viac o jej minulosti však prezradil muž, ktorý sa s Dominikou zoznámil pred ôsmimi rokmi v Šanghaji. Aj tam mala brunetka vycestovať kvôli práci modelky, on však tvrdí, že si tam zarábala trochu inak. „Dominika sa vždy rada zabávala a málokedy odchádzala domov pred záverečnou. Rada si užívala, na čom by pre dievča v jej veku nebolo nič zlé, ale bolo to jej veľké mínus. Bola na môj vkus až príliš koketná, čo jej nezdvíhalo spoločenské renomé, skôr naopak,“ povedal Expresu tajný zdroj.

Potom prezradil jej údajne skutočnú pracovnú náplň. „V modelingu sa jej tam príliš nedarilo, tak si to vynahradzovala práve na tých večierkoch, na ktorých modelkám z Európy platili za to, aby tam zostali do ranných hodín a pili s miestnymi. Starali sa o zábavu a dostali za to zaplatené. Je to dobré dievča, ktoré si vždy išlo za tým, čo chcelo. Často musela ísť morálka bokom,“ povedal zdroj, ktorý si na Dominiku spomína ako na veľmi cieľavedomé dievča.