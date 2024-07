Jágrova EX 7 mesiacov TAJILA tehotenstvo: Otec dieťaťa je NEZNÁMY!

Hoci im mnohí nedávali na začiatku šancu nielen kvôli ich vekovému rozdielu (19 rokov), sú spolu dodnes (Zdroj: Instagram.com/verunkakoprivova/)

PRAHA - A je to vonku! Jágrova expartnerka je tehotná. Tajila to dlhých 7 mesiacov!

Veronika Kopřivová tvorila 4 roky pár s českým hokejistom Jaromírom Jágrom. Jej srdce si po ich rozchode ukradol model Miroslav Dubovický, s ktorým sa minulý rok rozviedla. Spolu majú dcérku Ellu. No a modelka je opäť v tom! Dlhšiu dobu sa špekulovalo, že je tehotná. Na Instagrame sa ukazovala prevažne vo voľných šatách, v ktorých ani nebolo vidieť jej tehotenské bruško. Málokto by tipoval, že kráska je už v 7. mesiaci.

Priznala to však až teraz. „Toto, priatelia, nie sú knedle ani koláče. A je to vonku, až som sa z toho zapotila. Už tu sedem mesiacov nosím pod mojím srdcom ďalšie srdce. Úprimne, keby do toho nikto nerýpal a nemusela som čeliť nejakým špekuláciám, tak by som si to nechala pre seba ešte dlhšie,“ zverila sa pôvabná blondínka na sociálnych sieťach len pre svojich predplatiteľov. Otec dieťaťa je však neznámy, blondínka doposiaľ jeho identitu neodtajnila. Jej priaznivci tak môžu len hádať, kto si získal jej srdce.

Veronika Kopřivová (Zdroj: Instagram V.K.)