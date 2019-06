Obrovský trapas v markizáckom priamom prenose: Juríček sa zakoktal, Šóošová to nezvládla!

Tomáš Juríček sa zakoktal, Lenka Šóošová to nezvládla!

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Aj majster tesár sa občas utne. To platí aj v prípade včerajšieho živého vysielania Telerána, kde opäť nastala situácia, na ktorú sa moderátori nemali ako pripraviť. Tomášovi Juríčkovi (31) sa totiž podarilo poriadne zakoktať a jeho kolegyňa Lenka Šóošová (43) to akosi... no, nezvládla.