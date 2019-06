NEHODA na motorke: Moderátorka spravodajstva si zranila nohu... Ošetrovala si ju na promi akcii!

Keď sa modelka a moderátorka českého televízneho spravodajstva Monika Leová spolu so svojím manželom objavila na sobotnom festivale, pohľady všetkých sa hneď upriamili na jej nohu. Tmavovláska totiž po celý večer sedela a koleno si chladila ľadom.

Monika Leová si na festivale po celý čas chladila koleno ľadom. Zdroj: Martin Hykl, Pavel Machan, David Kundrát/CZECH NEWS CENTER / CNC / Profimedia

„Spadla som z motorky, keď som ráno išla na jógu. Som v poriadku, nič vážneho to snáď nie je. Ale mám buchnuté koleno, začínam cítiť narazený chrbát, uvidíme, čo zajtra, ako veľmi to opuchne. Keď sa to bude horšiť, zájdem určite k lekárovi, to nechcem podceniť,“ vysvetlila pre Super.cz Monika.

„Moja reakcia po nehode bola dosť vtipná. Prvé, čo mi preblesklo hlavou, bolo, či mám v poriadku tvár. Viem, že idem v pondelok vysielať a boleli ma zuby, pretože som na zemi išla po helme. Tak som sa opýtala na tvár a potom na to ostatné. Je vidieť, kde mám priority,“ povedala moderátorka, ktorá celú situáciu berie s humorom.

Ku cti jej slúži fakt, že napriek zraneniu na dohodnutú akciu dorazila. Vraj keď niečo sľúbi, tak to splní. Práve preto prišla aj na spomínaný festival. „Posadila som sa tu, počúvam hudbu a chladím ľadom. Doma nemám snáď ani hrášok, tu je kopec ľadu,“ dodala. Prajeme skoré uzdravenie!

Monika Leová si koleno zranila na motorke. Zdroj: Martin Hykl, Pavel Machan, David Kundrát/CZECH NEWS CENTER / CNC / Profimedia