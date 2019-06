FOTO ukázalo mimoriadne krutú pravdu: Psy v Grónsku namiesto ľadu išli po vode

Fotografiu vydal Steffen Olsen z Centra pre výskum oceánu a ľadu pri Dánskom meteorologickom ústave 13. júna. Na snímke sa zdá, ako by psy tiahnuci sane s vybavením meteorológov a oceánografov bežali po vodnej hladine.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD