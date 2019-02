Módne (s)hity z ČS plesu: Sexi nálož »Drobovej«, dokrčená moderátorka a Bagárová sa chcela hrať na Beyoncé?!

Andrea Růžičková, herečka

Milé romantické šaty s nevtieravým výrazom, ktorý dotvára aj vkusná vizáž. Dalo by sa ešte pohrať s výberom kabelky, ktorá by bola rovnako v romantickejšom duchu, táto nie je zlá, ale možno príliš prísna, či už tvarom, alebo materiálom. Partner je adekvátne oblečený a neruší celok svojej manželky.

Zdroj: Jan Zemiar

Mária Čírová, speváčka

Efektné nablýskané šaty, ktoré určite rozohrali pôsobivú svetelnú šou v sále. Trochu nedbalo v tomto prípade pôsobia vlasy – aj keby sme prísne neriešili plesovú etiketu, kedy by mali byť vyčesané, dá sa dosiahnuť aj „upravenejší“ voľný účes.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Barmošová, moderátorka

Veľkolepé šaty s dokonalou vizážou. Lucia je krehká žena, ale v takýchto výrazných farbách presvedčivo púšťa na svetlo svoju vášnivú a tajomnú stránku. Všetko, ako má byť a rozhodne jedna z najvýraznejších žien večera.

Zdroj: Jan Zemiar

Daniela Dejdarová, manželka herca Martina Dejdara

Pani Dejdarová siahla po atraktívnych šatách, ktoré sú klasikou i aktuálnym trendom. Na zváženie by bol „výklad“, ktorý zjavne pútal na seba najväčšiu pozornosť a na ples nie je tým najvhodnejším strihom. Napriek tomu, že dekolt je hodný pozornosti, na takúto akciu je to pre takúto dámu už príliš. Doplnky, vizáž i manžel sú v akurátnom pomere.

Zdroj: Jan Zemiar

Monika Bagárová, speváčka

Tak na maškarný bál za Beyoncé ok. Ale na „vážny“ ples je to nevhodné. K šatám pridávam aj účes, jediným vhodným kúskom je kabelka. Ako „reklama“, keď viem, že každý ma bude riešiť, to asi splnilo účel. V našich končinách si mnohé dámy mýlia plesy s červenými kobercami, na ktorých sa svetové celebrity premávajú aj v takýchto kreáciách. Ples však má svoje pravidlá, na rozdiel od červeného koberca, kde ide viac-menej o jediné – byť videný a zaujať.

Zdroj: Jan Zemiar

Václav Mika s priateľkou Kristínou, bývalý riaditeľ RTVS

Elegantné šaty, povedal by som, že taká plesová klasika na istotu. Dobre funguje aj v tomto prípade. Čo tu nefunguje, je kabelka, ktorá je príliš veľká a štýlovo tiež príliš denná. Dobre sú zvolené náušnice a príjemná vizáž.

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika Stýblová s manželom, speváčka

Tiež sme tu naložili sexi energie. Robí ju nepochybne okrem strihu šiat i výrazná červená farba na lesklom saténe. Tu netreba už veľa muziky okolo, a tak sa dobre stalo s jednoduchými doplnkami, z ktorých oceňujem striedme náušnice a nenápadnú kabelku.

Zdroj: Jan Zemiar

Celeste Buckingham s partnerom Alešom Mlátilíkom, speváčka

Celeste sa zabarikádovala do čiernej. Na tom by nebolo nič zlé, len akosi jej tie šaty vôbec nelichotia, zosmutňujú, pridávajú vek a nie veľmi šťastný je aj strih s odhalenými ramenami. Pritom aké by to mohlo byť jednoduché a na istotu... čierne šaty. Niekedy je omnoho ťažšie nájsť skutočne dobrý jednoduchý kúsok, ktorý bude na všetkých frontoch vyhovujúci. Ťažké veru. A tu sme tomu naložili ešte aj s tým náhrdelníkom, ktorý na ples vôbec nepatrí.

Zdroj: Jan Zemiar

Felix Slováček s partnerkou Luciou Gelemovou, hudobník

Pre mňa asi najzásadnejšie pravidlo plesovej etikeky – šaty po zem. Všetko ostatné by fungovalo, strih, farba aj výraz. Dobre zvolenými sú aj doplnky, možno až na pridlhú retiazku s príveskom.

Zdroj: Jan Zemiar

Juraj Droba s partnerkou, politik

Máme ďalšiu sexi nálož. Tu však by som polemizoval, keď už, tak nedávať ten tyl na dekolt. Šaty by tým dostali jednoznačnejší a emancipovanejší výraz, ktorý je teraz akoby ešte nedospelý. Aj tak všetko vidíme, tak načo sa tvárime, že to nevidíme. Bez tohto detailu sú to pôsobivé šaty v dobrej spoločnosti.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Hablovičová s návrhárom Borisom Hanečkom, modelka

Boris Hanečka doprial opäť Lucii prchavú róbu. Tradičná plesová farba v netradičnej formálnej kombinácii. Vrstvy tylu vytvárajú akýsi opar okolo ženy a odlesky aplikácie akoby prichádzajú cez večernú, slnkom lúčiacu sa hmlu. Kabelka je zas z radu uctievačiek slnka. Toľko poézie na dnes.

Zdroj: Jan Zemiar

Deborah Kahl alias Debbi, speváčka

Elegantné šaty hodné mladej dámy. Farebné akcenty a výrazné kombinácie ma často tešia, v tomto prípade by som ale rýchlo vymenil červené lodičky. A keď už červené, tak sýtejší a tmavší odtieň. Určite by som vymenil aj kabelku za menšiu a plesovejšiu clutch.

Zdroj: Jan Zemiar

Monika Leová, moderátorka

Čierna, keď funguje. Uzavretá špička lodičiek, tak ako má byť. Krásne jednoduché a elegantné. Skvelé náušnice, ktoré vyniknú pri vyčesanom účese. Na môj vkus opäť jedna príliš veľká kabelka, ktorú na plese dáma určite nepotrebuje.

Zdroj: Jan Zemiar

Nikol Švantnerová, modelka a moderátorka

Veľkolepá róba. Keby tak ešte bola aj vyžehlená. Určite vynaložená energia si zadovážiť takéto šaty by sa nemala stratiť v ich príprave. To je základ. Tiež si vybrať vhodnú spodnú bielizeň. Krásne šperky dopĺňa ružová kabelka vhodnej veľkosti.

Zdroj: Jan Zemiar

Andrea Verešová, modelka

Brutálne dobré šaty. Páči sa mi netradičná a tajomná farebnosť, ktorú nevídame na plesoch často. Šaty pôsobia až šperkovo a nepotrebujú veľké hogo-fogo okolo. To Andrea udržala a možno im mohla dopriať úplne vyčesaný účes, kde by zostali v úplnej pozornosti.

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika a Daniela Nízlové z dua TWiiiNS, speváčky

Ja si nemôžem pomôcť, ale tento „plavkový“ strih svedčí máloktorej žene. Ani v tomto prípade, aj keď tu máme hneď dve. Inak adekvátne, materiálovo i farebne akurátne a pekne dotiahnuté elegantným vzhľadom.

Zdroj: Jan Zemiar

Erika Barkolová, moderátorka

Erika siahla po príjemných šatách, ale nie na ples. Toto je voľba do divadla alebo na firemnú párty. A k nim doladila všetko ostatné správne. Nuž, už sa len katapultovať na inú akciu. Noc je dlhá, určite by čo-to ešte postíhala.

Zdroj: Jan Zemiar

O vizáž sa našim redaktorkám postarala Mishellbeauty Klinika a šaty od Natashe Azariy na Česko Slovenský ples zapožičal butik Lombardi Fashion House.