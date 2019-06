Slovenskí umelci v šoku: Zomrela známa herečka... Mrazivé slová jej kamarátky!

BRATISLAVA - Slovenskí umelci zostali v šoku. Do neba nečakane odišla ich kolegyňa Silvia Petöová († 50), ktorá podľahla ťažkej chorobe. V piatok prehrala svoj boj s rakovinou prsníka, pričom ešte predchádzajúci večer okolo deviatej hodiny mala byť aktívna na sociálnej sieti...

Silvii rakovinu diagnostikovali približne pred tromi rokmi. Kým spočiatku sa zdalo, že sa jej podarí ochorenie poraziť, neskôr sa vrátilo v plnej sile a stálo ju život. O vážnych zdravotných problémoch však nepovedala nikomu. Aj to bolo dôvodom, prečo jej kolegovia z hereckej oblasti nechceli uveriť správam o jej úmrtí a mysleli si, že ide o naozaj zlý a krutý žart.

Silvia Petöová podľahla rakovine prsníka.

Petöová sa podľa viacerých jej blízkych približne pred rokom stiahla do úzadia a väčšiny ľudí sa začala strániť. Čas potom trávila najmä so synom Filipom (19), ktorému sa venovala naplno a snažila byť čo najviac v jeho prítomnosti. Tieto informácie v podstate potvrdila aj jej dlhoročná kamarátka a kolegyňa, herečka Janka Wágnerová. „So Silviou sme dlho roky pracovali v dabingu. Potom som ju však videla čoraz menej, naposledy som ju vídavala na Wake lake so synom. Kým bol na boarde, ona si vychutnávala chvíľky na slnku. Bola iná,“ povedala nám.

Uviedla tiež, že si všimla, že Silvia sa akoby stiahla a kým dovtedy bola vysmiata veselá kopa, ktorá rada trávila čas medzi ostatnými ľuďmi, začala preferovať skôr samotu a spoločnosť tých najbližších. „Teraz už chápem prečo,“ povedala nám Wagnerová, ktorú smrť Silvie veľmi zasiahla. „Bola to úžasná, krásna a neskutočne dobrá žena s obrovským srdcom. Šírila okolo seba samú pozitívnu energiu, stále sa smiala,“ vyjadrila sa s tým, že ryšavka vraj bola ohromná profesionálka a skvele sa s ňou spolupracovalo.

Herečka Janka Wagnerová nechcela správe o Silviinej smrti uveriť. Zdroj: Instagram J.W.

Kolegovia z dabingu vraj ani netušili, že Silvia bojuje so zákerným ochorením. Zdroj: Instagram J.W.

„Keď sme sa túto správu s kolegami dozvedeli, nikto nemal ani poňatia, že sa s niečím takýmto pasovala. Všetci sme zostali v šoku, nechápali sme, ako sa to mohlo stať. Že o tom nikto nevedel. Bola neuveriteľne silná, že sa dokázala usmievať a tváriť sa, že sa nič nedeje, nehovoriť o tom“ povedala nám so smútkom Janka a uviedla, že nie je vylúčené, že o zákernom ochorení nevedel ani jej syn.

Rodine zosnulej herečky a jej blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.