Známy Slovák v slzách: Zomrela najdôležitejšia žena v jeho živote!

Do neba odišla milovaná mama karatistu Romana Voláka. Smutnú informáciu on sám zverejnil na sociálnej sieti ešte pred pár dňami. Na jeho profile sa objavila stará fotografia s mamou a pri nej popis, z ktorého bolo zrejmé, že prišlo k najhoršiemu - zomrela. Podľa našich informácií by za touto tragickou udalosťou nemala byť žiadna nehoda či choroba.

Volák sa so svojou mamičkou rozlúčil okrem starého spoločného záberu aj srdcervúcou básňou. „Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol na Tvojich očiach svit, ťažko sa nám bude tu bez Teba, mamička, žiť... Stíchli ústa matkine, prestali pery sa smiať, budeme drahá mamička, na Teba spomínať," napísal k snímke z mladosti. Pozostalým, Romanovi i ich blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.