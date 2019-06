Dráma u slovenského herca: Nočný prevoz do nemocnice... Divadla rušia predstavenia!

„V utorok v noci okolo pol štvrtej som sa zobudil na veľkú bolesť nohy. Kolega Janko Jackuliak ma vzal do ružinovskej nemocnice,“ prezradil nám herec Gregor Hološka dôvod, prečo je momentálne pracovne obmedzený. Takéto problémy vraj dokonca nemal prvýkrát. Na Facebooku sa objavili i fotografie, kde má obviazanú nohu a pomáha si barlami.

Oznámenie o zrušení predstavenia sa objavilo aj na stránke Divadla Aréna. Zdroj: Facebook

„Už sa mi to stalo aj predtým. Urobili mi röntgen so záverom, že mám zápal mäkkého tkaniva, niekoľko dní som musel mať nohu v sadre,“ vysvetlil nám. Z tohto dôvodu nebolo možné odohrať dohodnuté predstavenia. „Na začiatku to naozaj veľmi bolelo, ani teraz by som nedokázal podať plnohodnotný výkon,“ ozrejmil herec situáciu pre Topky. Jednu výnimku však predsa len urobil. Odohral predstavenie Kumšť, no diváci i jeho spolupracovníci museli "strpieť" isté obmedzenie.

Gregor Hološka jedno z predstavení odohral aj napriek zdravotným komplikáciám. Po celý čas však musel sedieť. Zdroj: Facebook

Vysmiaty herec zo svojho zranenia nerobí žiadne drámy. Zdroj: Facebook Z.B.

„Takmer celý čas som sedel na stoličke. V podstate som na nej divákov už čakal, mal som len minimálny pohyb. To bola jediná možnosť,“ povedal nám sympatický umelec, ktorý sa už teší na moment, kedy sa bude môcť naplno vrátiť do práce. Zo svojho momentálneho hendikepu si však až takú ťažkú hlavu nerobí. „Mal som skrátka smolu,“ dodal na záver. Veríme, že sa Gregovor stav onedlho zlepší a v mene redakcie umelcovi prajeme skoré uzdravenie!