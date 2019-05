Rodina známej herečky v ohrození života: Kvôli manželovi sa musia skrývať!

TEL AVIV – Nie je to tak dávno, čo Veronika Žilková (57) zbalila svojich päť sliviek a odišla za svojím manželom Martinom Stropnickým (62) do Izraela, kde pôsobí ako veľvyslanec. To však ešte netušili, čo ich v ďalekej krajine s inou mentalitou čaká. Dvojica totiž čelí ohrozeniu života a musia sa ukrývať!

Izrael nie je prechádzka ružovou záhradou. Svoje o tom vie aj česká herečka Veronika Žilková. Tá kvôli láske k manželovi zdvihla kotvy a namierila si to za ním do Tel Avivu. Martin Stropnický tam bol totiž preradený pracovne ako veľvyslanec Českej republiky. A práve na veľvyslanectve kvôli konfliktu s Palestínou neustále znejú sirény.

Veronika Žilková s manželom Martinom Stropnickým sa už niekoľkokrát museli ukryť pred palestínskymi raketami. Zdroj: Instagram VŽ

Hoci je Veľvyslanectvo Českej republiky chránené, predsa len disponuje aj krytom v zemi, do ktorého rodina známej herečky už niekoľkokrát zašla v záujme svojho bezpečia. A pritom nešlo o žiadne cvičenie! I keď je Izrael pred palestínskymi raketami chránený protiraketovým dáždnikom, sem-tam niektorá z nich prenikne obranou a to znamená chvíle strachu.

„Päť rokov Tel Avive, kde je česká ambasáda, nečelil veľkým útokom. Z času na čas sme ale svedkami demonštrácie sily. Človek na to musí byť pripravený. Keď sa rozoznejú sirény, dobre vieme, že to nie je iba cvičenie. Máme tridsať sekúnd na to, aby sme sa odobrali do krytu. Nesmieme prepadnúť panike,“ prezradil veľvyslanec a bývalý herec Martin Stropnický pre nedeľné vydanie Aha!

Ak by došlo k najhoršiemu, kryt je dobre pripravený. Je dobre zásobený vodou, potravinami, liekmi a tiež je v ňom chemický záchod. Všetko je pod budovou ambasády pripravené pre prípad núdze.

Život v Tel Avive nie je pre herečku Veroniku Žilkovú med lízať. Zdroj: Instagram V.Z.

„Na Tel Aviv spadla bomba pár minút potom, čo sme tu v apríli s Kordulkou pristáli. Pozerala na to a hovorila mi, že je to asi ohňostroj,“ prezradila Veronika. I keď prvýkrát dcéra vnímala bombový výbuch ako oslavu, rýchlo situáciu pochopila a prišla na to, že to nie je sranda. „V škole majú trikrát týždenne cvičenie, ako sa chovať v prípade útoku. Vie presne, kam sa schovať. Dokonca aj počas cesty autobusom trénujú, ako sa schovávať pod sedadlá,“ opisuje situáciu Žilková. Kordula tak už vie aj to, že ak na oblohe vidí dve svetielka letiace oproti sebe a objaví sa oblak dymu, všetko je v poriadku a nepriateľskú raketu sa podarilo zostreliť.