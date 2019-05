Slovenka roka Soňa Müllerová: Už nemám toľko energie, potrebujem pokoj!

Soňa Müllerová už dlhé roky patrí k stáliciam televíznej obrazovky. Začínala ako hlásateľka, prešla reláciami v rozhlase, až nakoniec zakotvila v RTVS a relácii Dámsky klub. Spoločne s Ivetou Malachovskou, Karin Majtánovou a Andreou Chabroňovou už niekoľko rokov prinášajú ženám denne nové a nové témy.

Aj vďaka veľkej obľube Dámskeho klubu získala Soňa ocenenie Slovenka roka v kategórii médiá a komunikácia.povedala nám Müllerová o svojich pocitoch z ocenenia.

Takmer štyridsať rokov v médiách nie je zanedbateľných a keďže Soňa Müllerová si vyskúšala aj rádio aj televíziu, zaujímalo nás, čo ju bavilo viac. „Úžasné to bolo, keď som bola v rozhlase. Človek čím viac robí, tým je sebavedomejší," vrátila sa v spomienkach dnes už ostrieľaná moderátorka. V tom čase podľa jej slov prekypovala väčšou energiou: „To bolo pre mňa naozaj také vzrušujúce, ale to som bola mladšia a mala som viac energie a teraz už som rada, že sa môžem sústrediť na ten Dámsky klub a potrebujem viacej relaxovať a regenerovať," povedala nám.

Soňa Müllerová získala ocenenie Slovenka roka, čo vníma ako súčasť spätnej väzby od divákov. Zdroj: Jan Zemiar ​

Napriek tomu, že o tri roky oslávi okrúhle jubileum, vyzerá veľmi dobre a sviežo. Za to môže vďačiť aj tomu, že jej život nie je jednotvárny. A hoci potrebuje mať už väčší pokoj ako kedysi, to, ako si nažíva, sa jej páči. „Chcela by som byť viac s mojou dcérou a viac s mojimi deťmi, ale oni už majú svoje životy, a tak mám svoj vlastný program. Takto, ako žijem, takýto pestrý život, by som chcela mať ešte veľmi, veľmi dlho," uzavrela Slovenka roka.

