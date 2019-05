Kráska z Markízy sa pochválila nahou foto: A toto má byť čo?!

BRATISLAVA - Popularitu medzi divákmi si získala krásna Ivana Regešová (33) účasťou v obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome. Hoci ju nevyhrala, do pamäti ľudí sa zapísala a získala množstvo fanúšikov, s ktorými komunikuje a zdieľa svoj život prostredníctvom sociálnej siete. Naposledy sa pochválila odvážnym záberom v Evinom rúchu, no jeden detail pozornému oku neunikne!

Ivana je mladá, krásna a za svoju postavu sa absolútne nemá prečo hanbiť. Už dávnejšie sa pochválila záberom z dovolenky, kde pózuje v plavkách na pláži, čím potešila určite nejedno mužské oko. Tentoraz však hviezda markizáckej šou Tvoja tvár je povedome pritvrdila a na Instagram zavesila fotografiu v Evinom rúchu.

„Ako lepšie stráviť Sviatok práce, ako ničnerobením?!" napísala Ivana k záberu, kde sedí pri okne celkom nahá. Záber by to bol skutočne umelecký a krásny, nebyť jedného detailu, a to laickej retuše. Brunetka zrejme nechcela, aby jej bolo vidieť čiarku na zadočku a nedajbože obrys pŕs v okne, a tak stavila na retuš. Nie však veľmi podarenú. Ivana má krásnu postavu a takéto „vylepšenia" nepotrebuje. Nabudúce by mala fotku radšej orezať alebo použiť obľúbený insta filter, než ledabolo pridať rozmazané šmuhy.

Ivana Regešová potešila fanúšikov záberom, kde je celkom nahá. Škoda len tej nepodarenej retuše. Zdroj: Instagram I.R.